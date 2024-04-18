Первый квартал 2024 года показал растущую заинтересованность граничащей с Алтайским краем страны в продуктах зернопереработки, кормах и овощах регионального производства. Отгрузки упомянутых категорий сельхозпродукции в Казахстан за первые 3 месяца этого года заметно выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

По данным Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, темпы роста по поставкам продуктов переработки зерна в Казахстан составляют 4% (7,1 тыс. тонн в 1 квартале 2024 года по сравнению с 6,8 тыс. тонн за аналогичный период 2023-го), фуражных грузов – 16% (11,8 тыс. тонн и 10,2 тыс. тонн соответственно), а экспорт овощей и вовсе увеличился на 284 % (19,5 тыс. тонн и 5 тыс. тонн соответственно).

Лидером экспорта в Казахстан из Алтайского края среди продуктов зернопереработки стала гороховая крупа. Ее местные аграрии в этом году поставили в соседнюю страну почти 2,5 тыс. тонн, тогда как за первые 3 месяца прошлого года было отправлено лишь 716 тонн, таким образом прирост составил 3,4 раза.

В категории фуражных грузов из Алтайского края наибольшим спросом в Казахстане пользуются шроты. Этой продукции за первый квартал 2024 года сельхозтоваропроизводители поставили 5,5 тысяч тонн, при этом годом ранее за аналогичный период масса отгрузок составляла лишь 779 тонн. Тем самым наметился мощный рост востребованности Казахстана в алтайских шротах – 605%.

Что касается овощей, то Казахстан заинтересован именно в алтайском картофеле. В текущем году его отгрузили 19,5 тыс. тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – лишь 5 тыс. тонн. Тем самым текущий показатель роста картофельного экспорта составил 284 %. Также впервые в соседнюю страну отправлено 18 тонн зеленных культур (петрушка, укроп, салатная зелень и т.д.).

Ранее мы сообщали, что экспорт алтайского зерна в Китай за I квартал вырос более чем на 60%.