28 сентября в Новосибирске на площадке центра культуры и отдыха «Победа» пройдет бизнес-форум «Территория продаж». На встрече участникам расскажут о том, как достигать результатов на фоне сниженного спроса и не терять клиентов, заново монетизировать свою клиентскую базу, усилить позиции на рынке и найти решения ключевых задач с помощью CRM.

Форум представляет возможность встретиться с топ-менеджерами крупных брендов, получить четкие инструкции, кому, где и как продавать в новое время на примерах кейсов и опыта ведущих экспертов рынка.

Спикерами форума выступят основатель девелоперской компании «ОТЕЛИТ» Евгений Бурденюк, менеджер по работе с ключевыми партнерами «Битрикс24» Анжелика Халикова, директор ITConstruct Роман Петров, региональный менеджер по работе с клиентами в городе Новосибирск, Авито для бизнеса Алина Андрющенко, совладелец новосибирского отеля MIROTEL Михаил Швецов, менеджер партнерского отдела сервиса «МойСклад» Людмила Агеева, руководитель группы региональных продаж, «Яндекс Реклама» Светлана Максимова, основатель сети студий LaserLove, сети Cheburek.me Александр Долгов.

Мероприятие пройдет 28 сентября 2023 года в центре культуры и отдыха «Победа». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте.

Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании ITConstruct по телефону:

+7 (923) 244-85-68 или по электронной почте seminar@itconstruct.ru

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Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске состоялась встреча предпринимателей со специалистами Wildberries.