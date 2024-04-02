Глава Coffee global rosters Роман Тютюлин в интервью информационному агентству ТАСС сообщил, что количество чашек кофе, которое продается на АЗС «Газпромнефть», уже превышает показатели крупнейших российских сетей кофеен. За 2023 год объем продаж кофе в сети вырос на 7% и дошел до 40 миллионов чашек, подняв выручку компании от реализации нетопливных товаров на 17%.

Тютюлин считает, что основной причиной такого заметного роста стало развитие внутреннего туризма — россияне стали чаще путешествовать на авто. Если при этом на АЗС есть возможность купить выпечку и перекусы, немногие смогут устоять перед идеей выпить еще и кофе.

Сообщается, что результат АЗС «Газпромнефть» с ее мини-кафе и магазинами в 40 миллионов проданных чашек кофе за год на сегодня является высокой планкой для традиционных кофеен и ресторанов. Так, даже крупнейшая российская кофейная сеть Coffee Like, под брендом которой работают более 1000 заведений, не может похвастать такими объемами.

Роман Тютюлин — предприниматель из Волгограда, владелец сети кофеен, глава компании Coffee global rosters