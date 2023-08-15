Сегодня, 15 августа, на площадке центра «Мой бизнес» состоялась встреча представителей маркетплейса Wildberries и новосибирских предпринимателей. В рамках мероприятия эксперты ответили на вопросы региональных партнеров, поделились актуальной информацией о работе платформы.

«В Новосибирске представлены все крупные игроки рынка онлайн-торговли, на что повлияло также удачное географическое расположение города. Электроника, одежда, товары народного потребления – предприниматели могут занять любую нишу для реализации своей продукции. В скором времени министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области начнёт приём заявок на получение грантов для социальных и молодых предпринимателей, и многие из них уже определились с выбором в пользу интернет-торговли на маркетплейсах. Освоить это направление помогут специалисты регионального центра «Мой бизнес», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

На первую, закрытую часть мероприятия могли попасть опытные партнеры онлайн-площадки — на «круглом столе» с участием генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук (по видеоконференцсвязи) и топ-менеджеров маркетплейса они задавали интересующие вопросы и обсуждали идеи по улучшению взаимодействия WB с продавцами.

Основатель маркетплейса отметила, что Новосибирск является примером города-лидера региона по продажам на Wildberries. Новосибирские предприниматели развиваются в рамках глобального тренда: регион уже входит в топ-10 на Wildberries по продажам текстиля и бытовой химии.

Вторая часть семинара, названная «Школой продавцов Wildberries» была доступна для участия всем желающим. Мероприятие открыло выступление Татьяны Бакальчук и представителей правительства Новосибирской области, после чего специалисты поддержки продавцов маркетплейса отвечали на вопросы участников по таким темам, как особенности регистрации и правила работы на маркетплейсе, создание карточки товара и нюансы поставок, а также делились полезной информацией о продвижении своих товаров на Wildberries.

Руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин отметил, что в рамках нацпроекта организуется больше обучающих мероприятий по вопросам электронной торговли. Также центр оказывает поддержку бизнесу по продвижению на маркетплейсах, а также дает возможность выйти на Wildberries на более интересных условиях.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что власти Кузбасса одобрили компании Wildberries статус резидента ТОР «Юрга». Также компания реализует инвестпроект по строительству складского комплекса на 100 тыс кв.м. в Омской области.