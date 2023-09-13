Новосибирская область примет участие в нацпроекте по беспилотникам

Стратегическую сессию по развитию беспилотных авиационных систем провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин 12 сентября. В мероприятии, которое прошло в Москве, приняли участие члены правительства РФ, главы ряда российских регионов, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Главный вопрос стратессии, который обсудили участники, — это формирование индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

После совещания Андрей Травников отметил: в Российской Федерации готовится к запуску новый большой технологический проект по созданию, развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов — и в части создания производства, и в части стимулирования спроса в разных отраслях. Это сельское хозяйство, логистика, строительство, государственный сектор.

«Большая работа будет проделана в части регулирования нахождения беспилотных аппаратов в воздушном пространстве: обеспечение безопасности, с одной стороны, с другой — простоты запуска БПЛА для интересов экономики, народного хозяйства. Программа масштабная, поэтому ей придают статус нового отдельного национального проекта. На «карте» нацпроекта присутствуют и Новосибирская область, Новосибирск — как центры компетенций. Свою специализацию мы определяли в рамках «Архипелага-2023». Важно было услышать, что в части освоения производства новых летательных аппаратов особый приоритет отдается БПЛА тяжелого класса. Это как раз та специализация, которую региональные власти определили для себя вместе с СибНИА имени Чаплыгина», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на новосибирском «Архипелаге» представили российский 3D-принтер для промышленного производства дронов.