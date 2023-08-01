Стало известно, что в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирской области был презентован специализированный отечественный 3D-принтер для производства беспилотных летательных аппаратов. Информацией об этом, со ссылкой на Фонд поддержки проектов НТИ поделился ТАСС.

Как сообщается, представленная в рамках проходящего в эти дни на 3 площадках Новосибирской области «Архипелага» разработка способна автоматизировать свыше 90% типовых задач и процессов в производстве беспилотников. По информации фонда, производственный комплекс обладает возможностью серийного выпуска кронштейнов и креплений рам, корпусов батарейных блоков и даже разведывательных авиационных судов в форме птиц.

По словам гендиректора фонда Вадима Медведева, которые приводит агентство, разработанный специалистами принтер является полноценным производственным станком, способным выпускать комплектующие для БПЛА в постоянном режиме. Это может позволить достичь экономии на оплате труда при сборке дронов на уровне до 80%. «Фактически мы получаем возможность сделать не просто комплектующие для беспилотников, а красивые и стильные детали корпуса для будущего дрона», — приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее мы сообщали, что развитие беспилотных авиасистем (БАС) было объявлено главной темой «Архипелага» в этом году. Губернатор Новосибирской области также назвал это направление приоритетным для развития в регионе.