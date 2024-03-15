Крупнейший центр водных видов спорта в Новосибирске официально открылся после реконструкции. О том, что новосибирский бассейн Спортивного клуба армии снова открыл двери для посетителей в своем тг-канале сообщил губернатор Андрей Травников.

Бассейн СКА, который простаивал с 2018 года, начали реконструировать в 2021-м. Согласно изначальным планам, ремонтные работы в комплексе должны были завершиться до конца 2023 года, но в минувшем декабре региональные власти сообщили о переносе сроков на первый квартал года нынешнего. В начале марта «Континент Сибирь» рассказывал, что бассейн получил акт ввода в эксплуатацию, и вот, наконец, сооружение официально открылось для всех желающих.

Реконструкция была глубокой: от старого здания бассейна, построенного еще в 1967 году, остались лишь фундаменты — все, что находится выше них, построили с нуля. Обновленный бассейн СКА оборудовали чашей, в которой можно разместить восемь дорожек для плавания длиной в 50 метров или, с помощью специальной сдвижной перегородки, превратить их в 16 дорожек вдвое меньшей длины. В комплексе также появились тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом и современные раздевалки.

Ранее мы рассказывали, что вице-губернатор и замминстра Новосибирской области заявились на участие в конкурсе на должность мэра Новосибирска.