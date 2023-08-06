Новосибирская область будет специализироваться на создании тяжёлых беспилотников

Новосибирская область займется созданием тяжелых беспилотников. На форуме «Архипелаг-2023» чиновники определились со специализацией региона в рамках нового нацпроекта.

6 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников на «Архипелаге-2023» рассказал, что у региона появится своя специализация в создании БПЛА в рамках нового нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем.

«Мы будем делать ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Мы будем использовать наш потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и нагрузок для наблюдения за поверхностью. То есть некоторая специализация нашего региона благодаря «Архипелагу» была уточнена», — рассказал глава региона во время выступления.

Также Андрей Травников подчеркнул, что «это мощный стимулирующий, пропагандистский эффект». По мнению губернатора, школьники и студенты благодаря проекту увлекутся БПЛА и авиацией.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов поблагодарил Андрея Травникова за организацию мероприятия, уточнив во время речи, что сейчас поднята высокая планка по производству БЛА.

«На следующий год только крупных и средних беспилотников, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта, мы должны произвести порядка 18 тысяч штук», — поделился планами Андрей Белоусов.

Напомним, что ранее прокуратура подала иск об изъятии в госсобственность оборонного завода новосибирского предпринимателя.