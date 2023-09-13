Алтайский краевой суд обратил в доход государства дорогостоящий автомобиль, приобретенный супругом бывшей чиновницы на неподтвержденные доходы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что женщина, занимавшая должность главного специалиста отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации г. Барнаула, совместно с супругом приобрела автомобиль стоимостью 3,9 млн рублей на неподтвержденные доходы. Сведения о расходах в установленном порядке чиновница не представила, при этом стоимость приобретенного транспортного средства существенно превысила совокупный доход ее и супруга за 3 года, предшествующих совершению сделки», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Алтайский краевой суд поддержал позицию ведомства, признав требования законными и обоснованными. Денежные средства в размере 3,9 млн рублей поступили в бюджет.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что алтайские таможенники не пропустили в Россию 19 тонн «санкционного» товара из Украины.