Заксобрание Новосибирской области выбрало меру ответственности для депутатов, предоставивших заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах.

В четверг, 18 апреля, четверым региональным парламентариям пришлось ответить перед комиссией Заксобрания Новосибирской области по депутатской этике за содержание своих отчетов о доходах, расходах и имуществе.

Из протокола собрания следует, что заведомо недостоверные или неполные сведения содержат декларации главы фракции «Новые люди», члена бюджетного комитета, заместителя председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарьи Карасевой (за 2020 и 2022 годы).

Члену фракции КПРФ, зампреду комитета по соцполитике Александру Козлову и единороссу, заместителю председателя комитета по культуре Елене Спасских коллеги поставили на вид отчеты о доходах за 2020-2022 годы.

Представитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя комиссии по экологии Юрий Кошкин предоставил заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах за 2022 год.

Комиссия по этике проголосовала за то, чтобы все четверо депутатов понесли «ответственность в виде предупреждения». Соответствующее решение ЗС должно согласовать на апрельской сессии.

Парламентарии ежегодно до первого апреля подают документы о годовом заработке. По 2022 год включительно декларации чиновников и депутатов находились в открытом доступе. Теперь это информация «для внутреннего пользования», скрыта от простых людей — соответствующий закон Госдума приняла в январе 2023 года.