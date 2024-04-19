Кто из новосибирских депутатов предоставил недостоверные декларации и что им за это будет?

Елена Аникина
 
Юрий Кошкин
Юрий Кошкин. Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь»

Заксобрание Новосибирской области выбрало меру ответственности для депутатов, предоставивших заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах.

В четверг, 18 апреля, четверым региональным парламентариям пришлось ответить перед комиссией Заксобрания Новосибирской области по депутатской этике за содержание своих отчетов о доходах, расходах и имуществе.

Из протокола собрания следует, что заведомо недостоверные или неполные сведения содержат декларации главы фракции «Новые люди», члена бюджетного комитета, заместителя председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарьи Карасевой (за 2020 и 2022 годы).

Члену фракции КПРФ, зампреду комитета по соцполитике Александру Козлову и единороссу, заместителю председателя комитета по культуре Елене Спасских коллеги поставили на вид отчеты о доходах за 2020-2022 годы.

Представитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя комиссии по экологии Юрий Кошкин предоставил заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах за 2022 год.

Комиссия по этике проголосовала за то, чтобы все четверо депутатов понесли «ответственность в виде предупреждения». Соответствующее решение ЗС должно согласовать на апрельской сессии.

Парламентарии ежегодно до первого апреля подают документы о годовом заработке. По 2022 год включительно декларации чиновников и депутатов находились в открытом доступе. Теперь это информация «для внутреннего пользования», скрыта от простых людей — соответствующий закон Госдума приняла в январе 2023 года.

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