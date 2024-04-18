Суд арестовал имущество фигурантов дела о мошенничестве при строительстве детсада в Тогучине

Ольга Степанова
 
Суд арестовал имущество фигурантов дела о мошенничестве при строительстве детсада в Тогучине
Image by freepik

Центральный районный суд города Новосибирска санкционировал арест на 14 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 24 млн рублей, принадлежащих фигурантам дела о мошенничестве при строительстве здания детского сада в Тогучине. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело по ст. 159 ч. 4 возбуждено в отношении четырех лиц, троим из них суд избрал меры пресечения. Органами предварительного следствия установлено, что в период с 2020 по 2022 год ГКУ Новосибирской области «УКС» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Срок ввода в эксплуатацию — 2021 год, однако подрядчики своих обязательств не выполнили.

При производстве строительных работ фигуранты договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом строительной площадки, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организациями данных работ.

В дальнейшем на основании фиктивных документов были подписаны платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу юридических лиц за выполненные работы по цене государственных контрактов. Полученные таким образом 38 млн рублей фигуранты дела потратили по своему усмотрению, нанеся крупный материальный ущерб бюджету Новосибирской области.

Ранее мы писали о том, что экс-главу новосибирского МБУ «Горсвет» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве с госконтрактами.

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