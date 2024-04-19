Имущество директора новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» (ВВС) Дмитрия Олейникова на несколько миллионов рублей арестовано судом. Ранее мужчина стал фигурантом уголовного дела о растрате и получении взятки.

Как сообщается, прокурор области заявил гражданский иск о взыскании в пользу муниципального образования г. Новосибирска 6,4 млн рублей, присвоенных обвиняемым в муниципальном учреждении посредством заключения фиктивных договоров. По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, с целью обеспечения заявленного прокурором области иска, следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 1 автомобиль, 4 объекта недвижимости и денежные средства, изъятые у обвиняемого. Суд ходатайство удовлетворил и санкционировал арест на имущество обвиняемого.

Напомним, директор МАУДО СШОР «Центр ВВС» Дмитрий Олейников был задержан в Новосибирске 4 апреля этого года. Мужчину подозревают в растрате более 6 миллионов рублей путем оплаты фиктивных договоров аренды бассейна, которым возглавляемое им учреждение, на самом деле, не пользовалось. По данным силовиков, за осуществление этой схемы Олейников также получил взятку в 1,4 миллиона рублей. В тот же день суд арестовал его на два месяца.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске под руководством полпреда обсудили противодействие незаконным финансовым операциям.