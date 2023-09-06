В НГУЭУ откроется новый факультет цифровых технологий

В Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) появится новый факультет информационно-технического профиля. Об этом на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил ректор вуза Павел Новгородов.

«После долгих дискуссий о названии с привлечением как сотрудников, так и студентов и выпускников ИТ-кафедр, мы остановились на факультете цифровых технологий. ФЦТ продолжит традиции, заложенные еще Институтом прикладной информатики (ИПИ), трансформированным впоследствии в Информационно-технический факультет (ИТФ)», — говорится в сообщении.

По словам Павла Новгородова, перед факультетом стоит сложная задача позиционирования в условиях наличия серьезных конкурентов, прежде всего технических вузов. Факультет должен обозначить нишу, в которой будет обеспечено лидерство, обрести собственное лицо и найти своего абитуриента, который осмысленно выбирает эти ИТ-направления.

«В ближайшее время обсудим с и. о. декана ФЦТ Татьяной Дудиной и заведующими кафедр программу развития факультета, включая актуализацию образовательных программ, кадровую политику, взаимодействие с работодателями и участие в цифровых проектах различного уровня», — добавил ректор НГУЭУ.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске открылось новое студенческое общежитие НГТУ на 790 мест.