Сегодня, 1 сентября, состоялось торжественное открытие первого за многие годы нового общежития в студенческом городке Новосибирского государственного технического университета (НГТУ-НЭТИ), рассчитанное на 790 студентов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«У ребят впервые за долгие годы появляется свой новый, очень красивый и уютный корпус. Мы понимаем, что НГТУ сегодня — главный вуз нашего региона, который готовит нам кадры. Ребята поступают не только из Новосибирской области, но едут со всей страны, и здорово, что мы их можем принимать, здорово, что мы сможем предоставить им место в общежитии», — сказала на церемонии открытия вице-губернатор региона Ирина Мануйлова. Её слова приводит ТАСС.

Напомним, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового строения в студгородке было выдано в конце прошлой недели. Состоящее из двух соединенных переходом корпусов высотой в 13 и 16 этажей общежитие имеет 432 жилых комнаты. Согласно документации, на площади в 6801,5 кв. м. смогут разместиться 790 человек.

Здания оборудованы четырьмя лифтами, на каждом жилом этаже должны разместиться 2 кухни и прачечная, а во дворе планируется разместить волейбольную площадку и уличные тренажеры. Заселять в новое общежитие, которое значительно комфортнее остальных в студенческом городке, планируют в первую очередь первокурсников, набравших от 240 баллов на ЕГЭ, а после них — студентов других курсов с хорошей успеваемостью и отсутствием «долгов» по учебе.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на территории НГТУ состоялось открытие нового Сквера выпускников.