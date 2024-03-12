Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с Новосибирской консерваторией

Сбер в лице председателя Сибирского банка Дмитрия Солнцева и Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки в лице ректора Вячеслава Стародубцева заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа прошло в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ. Документ посвящен взаимодействию сторон в сферах развития технологий искусственного интеллекта, а также внедрения передовых цифровых решений, действующих на платформах группы компаний Сбера.

Согласно договоренности, Сбер предоставит свои решения для увеличения доступности концертной деятельности образовательного учреждения, цифровизации работы консерватории. Кроме того, соглашение между Сибирским банком Сбера и консерваторией создаст возможности для одаренных музыкантов Сибири получать высшее образование на новом уровне, с использованием передовых, более качественных сервисов. В частности, Сбер готов предоставлять консерватории актуальные решения на базе современных платформ собственной разработки. В числе таковых решений, согласно достигнутым договоренностям, выступают сервисы партнеров Сбера – развлекательная платформа «Афиша», образовательная платформа Edutoria, cервис для видеоконференций SberJazz.

«Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки – уникальное для Сибири образовательное учреждение. Уверен, что наши цифровые решения будут дополнительно способствовать дальнейшему развитию образовательного процесса в консерватории, а шедевры мирового музыкального искусства в исполнении ее мастеров зазвучат на цифровых платформах и в умных колонках Сбера», — отметил Дмитрий Солнцев.

Вячеслав Стародубцев добавил, что консерватория им. М.И. Глинки обладает богатой историей с достойным настоящим, и выразил уверенность в том, что ее ждет яркое будущее. «Заключив соглашение, мы планируем усилить популяризацию искусства на территории Сибири, в том числе благодаря цифровым решениям Сбера», — заключил ректор.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что гости выставки «Россия» могут оформить дебетовую карту Сбера с сибирским колоритом.