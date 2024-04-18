Новосибирцев приглашают узнать о цифровых навыках и проверить свои знания в сфере IT

Павел Ганьшин
 
Новосибирцев приглашают узнать о цифровых навыках и проверить свои знания в сфере IT
Изображение от freepik

В грядущую субботу в Новосибирске пройдет мероприятие, посвященное владению цифровыми навыками. Как сообщает пресс-служба Сбера, горожанам предложат посетить лекции, принять участие в тематических играх и поучаствовать в квизе.

Цифровые навыки уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они помогают быть более продуктивными, коммуникабельными и адаптивными. Сегодня технологии — ключевой драйвер изменений во многих сферах жизни.

Узнать больше о том, какие навыки можно назвать цифровыми, зачем они нужны, как их использовать и как проверить свой уровень в конкурсе от Сбера «Цифровой марафон», можно на мероприятии в новосибирском кампусе «Школы 21», которое пройдет 20 апреля.

Участников ждут две лекции о цифровых навыках, квиз и онлайн-игра на логику, память, мягкие навыки, понимание базовых алгоритмов программирования. Для новосибирцев проведут бесплатные лекции на тему «Цифровые навыки: ключ к успеху в современном мире» и «Новая цифровая реальность», экспертами выступят директор «Школы 21» в Новосибирске Константин Селезнев и управляющий директор Управления разработки программного обеспечения Департамента перспективных вычислительных технологий Алексей Игнатенко.

Мероприятие пройдет 20 апреля по адресу пл. Карла Маркса, д. 7, 18 этаж. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

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