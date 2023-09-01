Новосибирский предприниматель открывает кофейню на Бали

Юрий Сафонов, основатель новосибирской компании Bean Roast, которая занимается обжаркой кофе, находится в стадии запуска бизнеса на Бали. Речь идет о кофейне и цехе обжарки. В начале этого года на Бали также открылась новосибирская бургерная Spot & Choo’s.

Основатель компании Bean Roast и совладелец ООО «Куликовский Новосибирск» (развивает сеть кафе-кондитерских «Куликовский» в Новосибирске) Юрий Сафонов открывает кофейню и обжарочный цех на Бали. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте в соцсетях, проведя для подписчиков видеоэкскурсию по площадке.

«Делая кофейню, мы концептуально исходили из того, чтобы посетитель приходил к нам как в гости. Зона бара расположена так, что можно наблюдать за тем, как бариста готовит кофе. Более того, при желании гость и сам может научиться и приготовить себе эспрессо или капучино, ─ рассказывает в соцсетях Юрий Сафонов. ─ Мы старались сделать наше производство максимально открытым и прозрачным, все перегородки выполнены из стекла, поэтому можно наблюдать, как происходят процессы обжарки кофе, фасовки. Также проводятся каппинги (профессиональные дегустации кофе – «КС»), в которых может при желании поучаствовать гость».

По предварительным данным, запуск кофейни Coffee Guide Bali должен состояться в середине сентября. Сейчас предприниматель ждет поставок оставшегося оборудования. По его словам, одним из важных составляющих является ростер третьего поколения компании Probat. Юрий Сафонов сравнил его с «Майбахом» среди автомобилей, а также рассказал, какие возможности он дает с точки зрения работы с зерном. «Точно так же, как из пластилина вы можете слепить все, что захотите, так и этот ростер дает аналогичные возможности с точки зрения кофейных зерен», ─ провел аналогию Юрий Сафонов.

Среди сложностей, с которыми пришлось столкнуться при запуске бизнеса на Бали, предприниматель назвал языковой барьер, поскольку члены команды говорят на индонезийском и английском языках.

Напомним, что в начале 2023 года стало известно об открытии на Бали бургерной Spot&Chose, основанной в Новосибирске.

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