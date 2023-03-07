Новосибирские рестораторы выходят в Индонезию и Таиланд

Основанная в Новосибирске сеть бургерных SPOT & CHOOS объявила о запуске своего заведения на Бали, а сеть Burger Records — о выходе в Таиланд.



Напомним, что сеть бургерных SPOT & CHOOS была основана выпускниками Новосибирского государственного университета (НГУ) Львом Чупятовым и Александром Спотарем. Первая точка сети была запущена в 2015 году в здании гостиницы «Золотая долина» в Академгородке. На сегодня у компании 3 заведения, в том числе в ресторанном дворике на Коммунистической и на улице Ленина.

О новом заведении на Бали сеть SPOT & CHOOS рассказала у себя в соцсетях. Новая бургерная будет располагаться в деревне Кангу (юго-запад Бали) в 4 минутах от ближайшего пляжа. Запуск бургерной намечен на март 2023 года.

В свою очередь другая новосибирская сеть бургерных – Burger Records – объявила о запуске в Таиланде на Пхукете. На сегодня у нее 2 заведения в Новосибирске – в ресторанном дворике на Коммунистической и на гастрокорте Центрального рынка. О сроках запуска не сообщается.

Напомним, что SPOT & CHOOS и Burger Records — не единственные сибирские компании в сфере Horeca, которые за последние годы объявляли о выходе в другие страны. Так, омская сеть «Суши-Маркет» в 2022 году открыла заведение в Анталии, а красноярская сеть доставки суши «Ебидоеби» объявляла о планах по запуску в ОАЭ. Также в январе 2023 года стало известно об открытии ресторана Airelle Rouge в новом торговом центре Dubai Hills Mall в Дубае. Инвестором этого проекта выступил СЕО новосибирского фитнес-центра EDGE Евгений Велижанин, о чем он сообщал в своих аккаунтах в соцсетях. Об интересе к запуску в ОАЭ говорила также основатель новосибирского кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House Галина Печенина.