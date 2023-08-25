Власти Приангарья рассчитывают запустить совместное с КНР предприятие по производству современного пассажирского транспорта в Усолье-Сибирском, старт намечен на 2024 год. Этот и другие проекты с китайскими партнерами обсуждались на встрече руководства региона с прибывшей в область делегацией из КНР.

Согласно опубликованной на официальном портале Иркутской области информации, проект завода электробусов сейчас находится на финальном этапе согласования. Предполагаемая мощность предприятия должна составить более 600 единиц произведенной техники ежегодно. Кроме этого, на предприятии будут производить аккумуляторы и зарядные станции. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, такой транспорт необходим городам-участникам проекта «Чистый воздух», одним из ключевых условий участия в котором является перевод общественного транспорта на экологичное топливо.

Сообщается, что китайская делегация во время своего визита в Приангарье также провела переговоры о сотрудничестве в области сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и других. Были подписаны протоколы о намерениях в направлениях локализации высокотехнологичных производств в технопарках Усолья и Ангарска, и формирования комплексных программ отдыха для туристов из района Бишань города центрального подчинения Чунцин.

Ранее мы рассказывали, что в Иркутске разрабатывают новый проект реконструкции городского ТЮЗа, так как предыдущий вариант не прошел экспертизу.