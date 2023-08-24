Проектная документация на реставрацию здания иркутского Театра юного зрителя получила отрицательный отзыв экспертизы. Разработка нового проекта восстановления театра уже началась. Информация об этом появилась на официальном портале Иркутской области.

Как сказано в сообщении, ранее представленный проект реконструкции с элементами реставрации здания Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова, которое пострадало от пожара в мае 2022 года, забраковала ГАУ «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Договор с подрядчиком, занимавшимся подготовкой проекта, расторгнут.

«Проект был на финишной прямой, но получил отрицательное заключение экспертизы. Подрядчик не выполнил работу и, соответственно, не получил за нее оплату, авансы ранее не выплачивались», — приводятся в сообщении слова министра культуры Иркутской области Олеси Полуниной.

Ранее сообщалось, что основной препоной на пути к получению положительного заключения экспертизы на проект восстановления театра являются сложности в переговорах с собственниками нежилых помещений в здании ТЮЗа. Владельцы площадей, на которых расположены ювелирный салон и магазин одежды хотели продать помещения за куда более высокую цену, нежели та, которую готовы были предложить власти. Кроме этого, независимая оценка одного из помещений была признана сфальсифицированной.

Сообщается, что переговоры с собственниками помещений в театре ведутся до сих пор, им предложено обосновать названную цену продажи с учетом проведенной независимой оценки. После получения положительного заключения экспертизы область направит заявку в Минкульт РФ на предоставления субсидии из федерального бюджета для нужд реставрации. Как сказано в сообщении, этот вопрос находится на контроле Совета Федерации ФС РФ.

Ранее мы сообщали, что власти Новосибирской области подали в ФАИП заявку для реконструкции театра «Старый дом».