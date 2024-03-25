Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, в том числе — при реализации крупных строительных проектов.

Глава Омской области провел в Минске рабочую встречу с президентом республики Беларусь. На ней обсуждалось текущее сотрудничество и планы его расширения — в частности, кооперация в агропромышленном комплексе, промышленной кооперации и селекционной работы, сообщает пресс-центр правительства Омской области. Речь, в числе прочего, шла об открытии в Омске крупного мультибрендового центра белорусской техники и создание в регионе Белорусского торгового дома.

Помимо этого, губернатор обратился к главе республики с просьбой о помощи в строительной отрасли — по словам Хоценко, которые приводит ТАСС, в регионе больше строительных проектов, чем, собственно, строителей. Помощь может понадобиться для реализации мегапроектов, таких как строительство нового омского аэропорта, северного обхода города и перехода через Иртыш. Глава Омской области заявил, что в регионе «с удовольствием» примут строительные компании из соседнего государства, если они выразят желание поработать на упомянутых и прочих проектах.

Ранее мы сообщали, что, по данным регионального правительства, строительной отрасли Новосибирской области не хватает более 5 тысяч человек.