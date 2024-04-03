Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию во Вьетнам

Представителей малого и среднего бизнеса региона приглашают войти в официальную делегацию Красноярского края для участия в бизнес-миссии во вьетнамском городе Ханое. Деловая поездка пройдет с 13 по 15 апреля 2024 года, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Предпринимателей ждут встречи и переговоры с потенциальными партнерами, встреча в Торговом представительстве РФ во Вьетнаме, посещение российского демонстрационно-дегустационного павильона, выезды на предприятия для обмена опытом и установления сотрудничества.

«Бизнес-миссия во Вьетнаме направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятной среды и предоставление необходимых ресурсов для развития бизнеса. Такие мероприятия позволяют предпринимателям обмениваться идеями, налаживать партнерские отношения и решать общие проблемы. Мы организуем регулярные встречи, форумы и конференции, собирая вместе успешных предпринимателей, представителей государственных учреждений и инвесторов. Такое взаимодействие способствует развитию инноваций для бизнеса и будет иметь долгосрочные положительные последствия для экономики и жизни местного населения», — подчеркнул замглавы агентства развития МСП Красноярского края Роман Мартынов.

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), подразделение центра «Мой бизнес» Красноярского края, полностью оплачивает организацию мероприятия, включая поиск и подбор партнеров, сопровождение переговоров, переводчиков, трансферы в рамках программы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Красноярский край обошел Новосибирскую область в рейтинге регионов по росту занятости населения.