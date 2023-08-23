Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко принял участие в передаче военным от депутатов регионального парламента и фонда «Единство» первого из пяти пикапов, предназначенных для отправки в зону боевых действий на Украине. Информацию об этом предоставила пресс-служба Заксобрания.

Обращение с просьбой о помощи в укомплектации техникой мобилизованных на спецоперацию поступило на имя спикера регионального парламента Андрея Шимкива. «Машины приобретались фондом «Единство», – рассказал депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко. – Мы знаем, что такой автомобиль востребован и точно попадет на передовую. Совместно с фондом «Единство» мы загрузим эту машину необходимыми для наших бойцов маскировочными сетями и блиндажными свечами».

Сегодня, 23 августа, Ильенко по поручению Шимкива передал военным первый из пяти пикапов Mitsubishi L200. По словам представителя военных, автомобиль своим ходом доставят в Ростов-на-Дону, а оттуда в Кременную. «Машина будет использоваться для подвоза боеприпасов, воды и продуктов питания, а также для эвакуации раненых, – подчеркнул военный. – Машина тихая. Именно такая техника часто нужна на передовой».

Это первый из пяти автомобилей, которые будут переданы представителям МО РФ. Вторая из этих машин будет передана в подразделение, где в настоящее время находится депутат Заксобрания Сергей Конько, после чего в войска планируется отправить еще три пикапа.