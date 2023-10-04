История сотрудничества сибиряков и ленинградцев продолжается — председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента работают в Санкт-Петербурге. Пресс-служба Заксобрания поделилась информацией о том, чем сибирские законодатели заняты в северной столице.

Андрей Шимкив приветствовал коллег на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В своем выступлении он поблагодарил председателя петербургского Заксобрания Александра Бельского за приглашение и предложение о сотрудничестве. «Наверняка многие из вас знают, что Новосибирск и Санкт-Петербург очень многое связывает, – сказал Шимкив. – Новосибирск, собственно, и начинался с питерских инженеров-путейцев Гарина-Михайловского и Будагова, чьи имена сегодня увековечены в названиях городских площадей. Великая Отечественная война фактически породнила наши города. Только в первый год войны Новосибирск принял почти 130 тысяч ленинградцев. Коллективы ленинградских театров, заводы, музеи, экспонаты Эрмитажа… С берега реки Сестры к нам на берег Оби был полностью переведен инструментальный завод, ваш электровакуумный завод вместе со всем оборудованием и людьми. Память о трудовом подвиге ленинградцев хранят в Новосибирске».

По словам спикера новосибирского Заксобрания, приоритеты законодательной деятельности в Новосибирске и Санкт-Петербурге отличаются. «Наши первые в стране законы о наказах, а также о поддержке сельхозтоваропроизводителей – нацелены в первую очередь на комплексное развитие сельских территорий, на сохранение сельского образа жизни, на баланс интересов крупных инвесторов не в ущерб развитию малого и среднего бизнеса на селе», — заметил он. Однако, по мнению Шимкива, основополагающие задачи у депутатов двух Заксобраний все же совпадают.

В ходе дальнейшей работы было подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Затем председатель Заксобрания Новосибирской области, вице-спикеры регионального парламента Ирина Диденко и Майис Мамедов, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко и председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма обсудили с коллегами актуальные вопросы. Как подчеркнул Андрей Шимкив, обращаясь к депутатам на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, «нам, конечно, интересен опыт коллег, ваш опыт – и в сфере законодательного регулирования градостроительной деятельности, и в сфере развития транспортной инфраструктуры, в сфере реализации научно-образовательных программ. Мы здесь сегодня небольшой командой и будем рады в рамках круглого стола обменяться мнениями и опытом».