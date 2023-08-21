Крупный кузбасский автохолдинг получил дилерство четырех новых китайских брендов

Сибирские дилеры продолжают активно пополнять свои портфели китайскими брендами. Так, группа компаний «Картель Авто», официально представляющая в Кузбассе Mitsubishi, Nissan, Subaru, Hyundai, Jeep, Hisun, CHERY, открыла в Кемерове дилерский центр китайской марки OMODA. В сентябре «Картель Авто» также планирует запуск салонов Kaiyi, BAIC и IXEN (Forthing).

Напомним, что «Картель Авто» была основана Сергеем Маляновым в 2008 году. Первым брендом в ее портфеле был Nissan в Кемерове. Спустя 2 года группа компаний также стала официальным дилером Subaru, а также взяла курс на активное пополнение линейки брендов. На сегодня «Картель Авто» официально представляет Nissan, Subaru, Mitsubishi, Hyundai, Geely, Jeep, Hisun в Кемерове, а также Mitsubishi, Subaru, CHERY в Новокузнецке. По итогам 2022 года группа компаний вошла в ТОП-10 крупнейших автодилеров СФО по размеру выручки.

В отличие от других крупных дилеров, за последний год от «Картель Авто» не было информации о пополнении портфеля китайскими марками. Вместе с тем, в канун 15-летия группы компаний стало известно о таких шагах.

В частности ГК «Картель Авто» получила дилерство китайского бренда OMODA, входящего в состав группы CHERY. Салон марки был запущен в здании на улице Юлия Двужильного, где располагается также бренд Hyundai. Напомним, что Кемерово оставался единственным крупным городом Сибири, не охваченным брендом OMODA. В конце 2022 года стало известно, что возглавляемая Денисом Прониным кемеровская компания «Ай-Би-Эм» (официальный дилер Kia, CHERY, UAZ, Jaguar, Land Rover в Кемерове, Skoda в Новокузнецке) стала партнером OMODA в регионе. В компании открыли дилерский центр в Новокузнецке и отмечали, что в проработке также находится салон в Кемерове, однако в итоге этот дилерский центр не будет запущен. Как стало известно «Континенту Сибирь», дистрибьютор принял решение о проведении повторного тендера по городу, и в итоге победителем стала ГК «Картель Авто».

Кроме OMODA «Картель Авто» также получил дилерство входящей в состав Dongfeng китайской марки IXEN (FORTHING). Ранее дистрибьютор объявлял о планах в 2023 году продать 10 000 автомобилей и открыть 60 дилерских центров на территории России. Модельный ряд IXEN (FORTHING) состоит из кроссовера T5 EVO (заявленная стоимость — от 2,99 млн рублей), минивэнов Yacht и M7. Техническое открытие дилерского центра в Кемерове, по словам Сергея Малянова, планируется в сентябре.

Также «Картель Авто» пополнил портфель китайскими брендами Kaiyi и BAIC, автомобили которых выпускаются в Калининграде на заводе «АВТОТОР». В частности Kaiyi является дочерним брендом корпорации CHERY. Его модельная линейка состоит из седана E5 (согласно сайту, стоимость от 2,1 млн руб). В дальнейшем модельный ряд Kaiyi в России дополнится компактными кроссоверами X3 и X3 Pro. Это должно произойти уже в сентябре. Что касается BAIC, то его модельный ряд состоит из седана U5 Plus (от 1,7 млн рублей, по данным дистрибьютора), кроссовера X35 (от 1,7 млн), внедорожника BJ40 (от 3,76 млн). Техническое открытие дилерских центров Kaiyi и BAIC также намечено на сентябрь. По словам Сергея Малянова, речь идет о запуске дилерских центров этих брендов и в Кемерове, и Новокузнецке.

Напомним, что ранее красноярский «Медведь Холдинг» пополнил свой портфель сразу четырьмя новыми брендами ─ HAVAL, Dongfeng, IXEN (FORTHING), JAECOO.

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