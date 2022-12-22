Китайский автомобильный бренд OMODA выйдет в Кузбасс в 2023 году

Кемерово и Новокузнецк остались последними крупными городами СФО, в которые пока не вышел новый китайский бренд OMODA. По данным «Континента Сибирь», официальным дилером этой марки планирует стать местная компания «Ай-Би-Эм», которая рассчитывает открыть салоны и в Кемерове, и Новокузнецке.

Напомним, что возглавляемая Денисом Прониным компания «Ай-Би-Эм» является официальным дилером Kia, CHERY, UAZ, Jaguar, Land Rover в Кемерове, Skoda в Новокузнецке. В 2021-2022 годах авторитейлер активно наращивал портфель брендов. В 2021 году открылся дилерский центр Skoda в Новокузнецке, в 2022 году — новый полнофункциональный дилерский центр Kia в Кемерове, новый полнофункциональный дилерский центр Jaguar, Land Rover в Кемерове, а также новый дилерский центр CHERY в Кемерове.



О том, что именно «Ай-Би-Эм» будет также представлять в Кузбассе бренд OMODA, «Континенту Сибирь» стало известно от участников рынка. В самой компании подтвердили, что ведут переговоры с китайской маркой OMODA о дилерстве в Кузбассе. «На сегодня уже идет разработка проектов дилерских центров в Кемерове и Новокузнецке. Компания планирует быть первой, кто познакомит жителей Кузбасса с этим новым интересным и перспективным брендом», – пояснили «Континенту Сибирь» в компании.

OMODA является брендом компании CHERY. Линейка марки будет состоять из трёх моделей: двух кроссоверов и седана, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён. На сегодня в линейке OMODA — переднеприводный футуристичный фастбек-кроссовер C5. Как отмечали в CHERY, автомобили бренда OMODA на отечественном рынке «станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

Стоит отметить, что OMODA ранее назначила дилера в Красноярске («АГАТ», «Медведь Холдинг»), Омске (холдинг «КЛЮЧАВТО»), Новосибирске (ГК «Альт-Парк», ГК «Эксперт»), Барнауле («АНТ»), Иркутске («Первая Автоколонна», «Агат-Авто»), Томске (ГК «Атом Авто»).

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