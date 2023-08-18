Крупнейший сибирский автодилер пополнил портфель четырьмя новыми китайскими брендами

Как стало известно «Континенту Сибирь», красноярский «Медведь Холдинг» до конца 3 квартала запустит салоны китайских марок HAVAL, Dongfeng, IXEN (FORTHING), JAECOO. Ранее группа компаний также получила дилерство китайского бренда LIVAN.

По данным «Континента Сибирь», дилерский центр китайской марки Dongfeng откроется в здании на улице Копылова, где продолжит свою работу сервис немецкой марки Volkswagen. Это будет третий салон этого бренда в Красноярске. В свою очередь в здании дилерского центра Toyota на Караульной до конца сентября запустится первый в регионе шоу-рум входящей в состав Dongfeng китайской марки IXEN (FORTHING). Кроме того, в Красноярске и Абакане «Медведь Холдинг» запустит салоны китайской марки JAECOO, которая является суббрендом OMODA, входящей в состав корпорации CHERY. Также в Абакане будет открыт дилерский центр HAVAL. Все указанные салоны будут запущены до конца 3 квартала 2023 года. Ранее «Медведь Холдинг» стал также дилером китайского бренда LIVAN (преемник марки Lifan) в Абакане и Томске.

Таким образом, в портфеле «Медведь Холдинга» теперь будет 21 бренд. Напомним, что по итогам 1 полугодия 2023 года «Медведь Холдинг» стал самым крупным автодилером СФО по доле рынка, рассчитанной на основе количества реализованных новых легковых автомобилей. На сегодня холдинг присутствует в Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Кузбассе. В последних трех регионах холдинг официально представляет только бренд BMW.

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