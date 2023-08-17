Команда новосибирского АО «Хлебообъединение Восход» пополнилась новыми топ-менеджерами. В частности, стратегическим директором «Восхода» назначен Максим Большов, имеющий богатый послужной список в компаниях, производящих хлебные и кондитерские изделия.



По данным ТГ-канала «OHLEBE.ru — B2B хлебопечение», Максим Большов, в разное время занимавший высокие должности в группе Fazer, санкт-петербургских «Каравае», «Невских Берегах» и других компаниях отрасли, будет отвечать в «Восходе» за стратегические продажи и маркетинг во всех подразделениях компании — московском, уральском и новосибирском. Кроме этого, сообщается, что на предприятии в Новосибирске начал работу новый технический директор из компании Mars. Команда хлебопроизводителя также пополнилась новым технологом из Санкт-Петербурга.

По словам Дмитрия Терешкова, кадровые расширения связаны с планами производителя по развитию и реконструкции заводов объединения. Одной из задач нового стратегического директора Терешков в интервью ТГ-каналу назвал развитие направления замороженной продукции.

В планах «Восхода» — поставлять в каждом из регионов присутствия 40 тонн замороженной продукции в сутки. Дмитрий Терешков заверил, что возможность покрывать все три потребительских центра единым ассортиментом должна помочь в заключении федеральных контрактов с крупными торговыми сетями по всей стране. Также одна из важных задач, по мнению владельца «Восхода», — «отодвинуть» отрасль и потребителя от формового, так называемого социального хлеба и перейти на подовые сорта, батонные и высокорецептурные изделия с добавлением зерновых смесей.

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