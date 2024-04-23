СГК в Красноярском крае, Хакасии и Тыве возглавил экс-депутат

Генеральным директором АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (объединяет предприятия СГК в Красноярском крае и Хакасии) назначен Олег Бубновский. Кроме того, в зону его ответственности войдет Кызылская ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«В новой должности Бубновский продолжит реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности и экологичности генерации. В настоящий момент на Красноярской ТЭЦ-1 продолжается экологическая модернизация с установкой современных высокоэффективных электрофильтров, на ТЭЦ-3 строится второй энергоблок, который позволит подключать новые объекты в быстроразвивающихся районах Красноярска, — Северном, Взлетке, Иннокентьевском и Покровском, активно обновляются системы теплоснабжения Красноярска и Канска», — говорится в сообщении.

До назначения Олег Бубновский возглавлял Красноярскую ТЭЦ-2. Общий стаж его работы в энергетике составляет 27 лет, а вся трудовая деятельность связана с одним предприятием — Красноярской ТЭЦ-2. В сентябре 2018 года горожане доверили Олегу Бубновскому право стать их представителем в Красноярском городском совете. На посту депутата он трудился пять лет.

Олег Петров, ранее занимавший пост гендиректора, переведен в головной офис Сибирской генерирующей компании — в должности технического директора он будет курировать работу производственного блока компании во всех регионах присутствия.

Стоит отметить, что 23 апреля появилась информация о возможном переходе в СГК главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, за счет чего Красноярск опередил Москву и Новосибирск в рейтинге доступности остановок общественного транспорта.