У мэра Томска появился еще один заместитель из Омска

Заместителем мэра города Томска по экономическому развитию назначена Ирина Фрайндт, соответствующее распоряжение подписал градоначальник Дмитрий Махиня. Об этом сообщили в пресс-службе томской администрации.

Ирина Фрайндт в 2001 году окончила Омский государственный университет по специальности «Менеджмент», в 2013 году прошла переподготовку в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

С 2001 по 2011 год прошла путь от ведущего специалиста до начальника управления в министерствах областного правительства и городской администрации. В 2011 году перешла на работу в АО «ОмскВодоканал» внутренним аудитором с должности начальника управления инвестиций, программ и внешнеэкономических связей департамента городской экономической политики администрации города Омска. В 2018 году была назначена заместителем директора департамента имущественных отношений омской администрации. С 2019 года до настоящего времени руководила казенным учреждением Омска «Аналитическое сопровождение».

Напомним, что Дмитрий Махиня, ранее занимавший пост вице-мэра Омска, был избран на должность главы Томска в сентябре прошлого года. В ноябре место руководителя контрольного управления томской администрации получила Валерия Чеснакова, работавшая советником Махини в Омске. Ранее томский мэр пригласил на должность своего заместителя бывшего главу аппарата губернатора Омской области Владимира Радула.