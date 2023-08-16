Внеплановое повышение ключевой ставки Центральным банком РФ (далее — ЦБ), произошедшее 15 августа, повлияет на деятельность не только банковского сектора, но и всей экономики. Наиболее чувствительными к любым изменениям на рынке по традиции оказываются предприниматели и, в частности, представители реального сектора. «Континент Сибирь» поговорил с промышленниками, ритейлерами и строителями о том, как повлияет изменение ставки на их деятельность, и что за этим последует.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) и действующий предприниматель Сергей Карпекин в связи с повышением ключевой ставки ожидает удорожания заемных средств и кредитов, взятых по плавающим ставкам. «Монетарная политика пытается сдержать колебание курса и инфляцию, но на реальном секторе это всегда отражается не очень позитивно», ─ отмечает собеседник издания. По его оценкам, у бизнеса возникнут дополнительные издержки и сложности с финансированием, что всегда происходит при поднятии ставки.

При анализе ситуации также важно учитывать и временной лаг. «Есть определенный период инерции. Те представители бизнеса, которые брали кредитные ресурсы на плавающих ставках, через неделю ощутят изменение. Кто брал по фиксированным ставкам, еще долго не будут замечать повышение ключевой ставки», — высказался президент МАРП.

Генеральный директор производственной компании «Нео-Пак» Александр Ладан считает, что на рынок «вылили ушат холодной воды», а повышение ставки «порежет» реальную экономику. «Смысл повышения процентной ставки по версии ЦБ состоит в сдерживании инфляции (в большей степени) и стабилизации курса рубля. На мой взгляд, решение окажет ограниченное влияние в отсутствии более широких мер воздействия. При этом, такое ощущение, что никто в ЦБ не связывает очевидный рост цен с ростом ставки по кредитам. Будем честны, так и произойдет. Я считаю, что ЦБ заявленные цели не достигнет», — высказал свое мнение Александр Ладан.

Более критичным в своих высказываниях оказался уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Комментарии бизнес-омбудсмена приводит его пресс-служба. Борис Титов считает, что «пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты». Борис Титов обращает внимание, что новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. Однако, уточняет, что это может быть временно.

Александр Ладан считает, что самое главное в росте ключевой ставки для промышленных предприятий – это остановка инвестиций в оборудование и в основные средства. А значит – и в открытие новых проектов. Сергей Карпекин также полагает, что изменения больше коснутся новых проектов, которые очень чувствительны к изменению ставки заемных средств. «Изменение ставки сразу же меняет экономику проекта и проект, который имел удовлетворительные экономические показатели при низких ставках, становится экономически невыгодным при существенном повышении. Конечно, когда увеличивали ставку до 20%, то был шок, но экономика вообще очень чувствительна к этому. Поэтому это в первую очередь затрагивает возможности, а действующие предприятия скорректируют свои планы», — рассказал Сергей Карпекин. На сегодня, по его мнению, вопрос выживания перед предприятиями не стоит: кто работал, тот будет работать и продавать свою продукцию.

Президент МАРП напомнил, что сейчас большой объем ресурсов государство выдает по льготным ставкам через Фонд развития промышленности и Кластерную инвестиционную платформу. Говоря о настроениях в сфере господдержки, Карпенкин считает, что власти поддерживают тех, кто заявляет о такой необходимости, и тех, кто нужен для решения стратегических задач.

«Например, какие-то импортзамещающие производства или высокие технологии не пострадают, потому что им выдадут кредитные ресурсы из фондов со ставкой от 1% до 5%. В любом случае это дешевые и достаточно «длинные» деньги, поэтому те, кто сможет доказать минпромторгу, что их проекты нужны нашей экономике и способствуют технологическому суверенитету, будут в выигрышном положении. Кто работает на общих основаниях, столкнется с тем, что кредитный ресурс окажется более дорогим: придется либо снижать долю кредита, либо вкладывать прибыль», — рассказал Сергей Карпенкин.

При этом он уточнил, что ситуация затронет не конкретные отрасли, а именно методы финансового планирования. Так, если у предприятия высокий уровень закредитованности и заемных средств, то оно ощутит это в большей мере. Если кредитов мало, то повлияет в меньшей мере. В любом случае такие меры не могут не сказаться на себестоимости продукции. Таким образом, борьба с увеличением инфляции, по словам Сергея Карпекина, имеет свои издержки.

«В 2021 году была хорошая тенденция по снижению ключевой ставки и стоимости кредитов. Все ее очень положительно оценивали, и это было позитивным фактором в регулировании экономики, потому что когда ставка снижалась, был хороший сигнал. Кредитный ресурс стал доступнее и появляются новые возможности, в том числе для запуска новых продуктов. Когда наблюдается повышение ствки, возможности реального сектора сужаются, и с этим ничего не поделать», — прокомментировал Сергей Карпенкин.

Глава строительной компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский также считает, что любое повышение ставки является стресс-фактором для экономики. По мнению девелопера, в любом случае живости строительной отрасли решение о повышении ключевой ставки не прибавит, несмотря на то, что он прекрасно понимает мотивацию и условия, в которых работает ЦБ.

«Если посмотреть динамику показателей жизнедеятельности строительной отрасли и строительного рынка в целом при предыдущих повышениях ставки, они всегда приводили к «тахикардии». При этом для ЦБ это единственное решение в сложившейся ситуации. На мой взгляд, это не последнее изменение ключевой ставки до конца года, и если мы играем в казино «угадай три буквы», то я ставлю на то, что это не последнее изменение ключевой ставки ЦБ в 2023 году», — поделился мнением предприниматель.

Совладелец торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» и инвестор сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Шкуренко считает, что повышение ключевой ставки стало плохой новостью для бизнеса, у которого есть кредиты. По его оценке, вырастут издержки в обслуживании долга.

«Если бы цены поднялись за счет инфляции, то бизнес мог бы заработать. Поэтому в повышении цен напрямую скорее сыграет роль рост курса валют, потому что импортные товары, в том числе белорусские и казахстанские, закупаются в перерасчете на доллар. Временной лаг будет в полгода, а пока мы распродадим остатки по старым ценам и будем думать, что делать дальше: покупать товары по новому курсу или подождать. Например, больше 50% фруктов и овощей в магазинах — это импорт. Очень много консервации, алкоголя, чая и кофе поступает из-за рубежа», — отметил Виктор Шкуренко.

Бизнесмен подчеркнул, что прямой связи между затратами по обслуживанию долга и инфляцией нет. Компании сферы ритейла при оценке себестоимости затрат, не ориентируются на банковский процент. Акцент в подсчетах делается именно на курс доллара и спрос на рынке. Таким образом, у компаний сферы ритейла «в моменте» снизится прибыль, а потом все уже будет зависеть от поведения конкурентов и баланса спроса-предложения товаров.

Александр Ладан считает же, что значительное повышение процентной ставки в любом случае повлечет за собой увеличение цен на конечный продукт. «Большая часть производителей пищевых продуктов или переработчиков имеют у себя кредитный портфель. Насколько сильно повысятся цены, я не могу сейчас сказать. Например, наши затраты на обслуживание кредитов вырастут однозначно, и мы будем вынуждены поднять цены. Однако со снижением процентной ставки мы сможем понизить цены на продукцию. Так было, например, в прошлом году, когда после повышения ключевой ставки до 20%, позже она была снижена».

Виктор Шкуренко утверждает, что увеличения стоимости товаров в торговых сетях в ближайшее время из-за роста ключевой ставки не будет. Большую роль для рыночных настроений сыграет ажиотаж вокруг возможного дефицита продукции. «Если обычный покупатель пойдет в магазин и купит курицу, то бизнесу нужны более существенные объемы для продажи и производства собственной продукции. Для рынка нужны какие-то минимальные объемы, и поэтому, когда происходит сокращение предложения, мгновенно начинается ажиотажный спрос не у бабушек и дедушек, а у мужиков-предпринимателей. А это серьезнее», — резюмировал Виктор Шкуренко.