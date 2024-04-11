Уровень проникновения услуг факторинга в сибирском бизнесе еще нельзя назвать очень высоким ─ многие компании пока не знакомы с этим инструментом и не знают, как его применить в своей деятельности. Вместе с тем, интерес к факторингу растет, что подтверждает положительная динамика рынка факторинга. Чтобы познакомить с этим инструментом и его возможностями больше представителей бизнеса, Альфа-Банк провел клиентское мероприятие.

«Факторинг – интересный инструмент, но он, на наш взгляд, не до конца «прочувствован» и востребован рынком. Поэтому задачей мероприятия было рассказать нашим партнерам о его преимуществах и нюансах – чтобы компании могли смело использовать этот инструмент, финансируя дебиторскую задолженность и увеличивая оборачиваемость своих средств, – рассказал региональный управляющий Альфа-Банком в Новосибирской области Андрей Фишер. ─ Суть факторинга в том, что компания передает управление своей дебиторской задолженностью банку. Вот допустим, у вас есть покупатель или заказчик ваших услуг и он вам готов заплатить через 2 месяца. А мы, выкупая эту задолженность, платим сразу – и деньги тут же поступают в ваш оборот».

Как финансовый инструмент, факторинг предлагают различные банки уже не первый год. Однако до сих пор его применяли клиенты преимущественно в крупном бизнесе. При этом, по мнению Андрея Фишера, потенциал для его масштабирования и развития в Сибири огромный.

«Мы давно взаимодействуем с торговыми сетями, для поставщиков которых у нас есть лимиты. А с прошлого года принимаем на обслуживание дебиторскую задолженность от покупателей разного масштаба, даже совсем небольших компаний. В малом и среднем бизнесе, пока не все компании знают о факторинге и используют его в своей финансово-хозяйственной деятельности, и мы хотим это исправить», ─ продолжает Андрей Фишер.

Также, участники мероприятия узнали, что полгода назад Альфа-Банк запустил программу факторинга для финансирования складов автодилеров, которая получила большой спрос на рынке автопрома. Сейчас банк сотрудничает с восемью федеральными и региональными дистрибьюторами, и уже более 200 автодилеров в 55 городах России подключились к программе.

«Программа востребована, поскольку позволяет и дистрибьютору, и дилеру развивать бизнес и увеличивать долю рынка – объясняет Андрей Фишер. – Альфа-Банк приобретает у дистрибьютора права требования к его дилерам и оплачивает 100% стоимости транспортного средства в день поставки. Дилеры получают отсрочку платежа – максимально 120 дней для легковых и 180 дней – для грузовых автомобилей. Ключевая особенность нашей программы в том, что мы принимаем решение о лимите за 5 дней по упрощенной процедуре с использованием продвинутой скоринговой модели по ИНН и минимального пакета документов. Это позволяет автодилерам быстро и комфортно начинать работу по факторингу с Альфа-Банком».

Чтобы узнать все подробности и воспользоваться факторинговыми решениями предпринимателям достаточно оставить заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию Альфа-Банка или лично посетить офис.

АО «Альфа-Банк»

https://alfabank.ru/corporate/credit/factoring/

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