Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%

Ключевая ставка повысилась до 12%. Ранее в июле Центробанк уже поднимал ставку до 8,5% годовых. Финансовые эксперты прокомментировали «Континенту Сибирь» внеплановое и неожиданное для всех решение регулятора.

15 августа cовет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 12% годовых. Регулятор объяснил свое решение поддержанием ценовой стабильности. В пресс-службе рассказали, что по оценке на 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, а в годовом выражении до 7,6%. В ЦБ считают, что инфляция продолжит ускорение.

«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Решение о ключевой ставке, по словам регулятора, будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также с оценкой рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 15 сентября.

«Сегодняшнее резкое и внеплановое увеличение ставки призвано продемонстрировать решительный настрой ЦБ в поддержании курса на таргетирование инфляции, прежде всего. Основной смысл повышения ключевой ставки — это снижение покупательной способности внутри страны, что должно привести к замедлению роста инфляции. Вместе с реакцией на инфляционные шоки, Банк России, выполняет вторую задачу – за счет увеличения стоимости привлечения денег (кредитов, займов) будут снижаться расходы населения в том числе и на импортные товары, что в перспективе должно привести к стабилизации курса рубля», — прокомментировал «Континенту Сибирь» решение регулятора основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев подчеркивает, что регулятор не сигнализировал готовность повышения ставки на последующих заседаниях, ограничившись тезисами о принятии решения на основе новых данных. По его мнению, сегодняшнее решение можно охарактеризовать как компромиссное, так как регулятор не детализировал причин и не предложил прямых механизмов сдерживания ослабления курса рубля.

«В этой связи, усугубление дисбалансов валютного рынка может сохранить угрозу для инфляции и потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», — резюмировал Евгений Кошелев.

Напомним, что 15 августа стало известно о том, что строительная ГК VIRA запланировала выпуск облигаций. Объем первого пакета составит 200-300 млн рублей.