Динамичный рост сектора потребительского кредитования стал маркером постепенного восстановления экономической активности населения. Несмотря на произошедшее увеличение ключевой ставки, аналитики не отказались от прогнозов по росту количества розничных кредитов. «Континент Сибирь» поговорил с экспертами финансового рынка о том, будут ли региональные заемщики продолжать погружаться в долговую яму на фоне повышения ключевой ставки и как это повлияет на состояние региональной экономики.

Как изменение ключевой ставки влияет на условия кредитования?

Нестабильная динамика потребительского кредитования последних лет выразилась в положительном росте в 2023 году. Роль в этом сыграла и ключевая ставка ЦБ, которая с сентября 2022 года до июля 2023-го оставалась на уровне 7,5%. 15 августа ЦБ впервые с февраля 2022 года внепланово повысил ключевую ставку на 350 базовых пунктов — до 12%.

В Сибирском ГУ Банка России сообщили «Континенту Сибирь», что средний уровень процентной ставки по потребительским кредитам только в первом полугодии 2023 года на территории Сибирского федерального округа составил 8,81%.

Средний уровень процентной ставки выданных ипотечных кредитов (% годовых) 01.01.23 01.02.23 01.03.23 01.04.23 01.05.23 01.06.23 РФ 6,65 7,86 8,05 8,18 8,52 8,40 СФО 7,71 8,69 8,73 8,67 8,84 8,81

Данные: Сибирское ГУ Банка России

«Увеличение ставки давно назрело, если учитывать, что с начала года ЦБ фиксирует и рост инфляции, и повышенную активность на рынке потребительского кредитования. Коммерческие банки уже начали повышать стоимость и депозитов, и кредитов вслед за регулятором. При этом заемщикам следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, ЦБ предупредил, что до конца года ставка может быть поднята еще. То есть следует ждать дальнейшего удорожания кредитов, потому что инфляция продолжает расти, а рубль упал довольно сильно. А во-вторых, несмотря на ужесточение условий кредитования, тот же ЦБ прогнозирует повышенный спрос на кредиты со стороны физлиц с ростом год к году 15–19% в текущем году и 8–13% в следующем», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель пресс-службы АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) Игорь Моисеев.

Основатель новосибирской инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин считает, что граждане пытаются как можно быстрее взять ипотеку, «учитывая, что Центробанк не скрывает своих планов дальнейшего повышения ключевой ставки, которая неизбежно приведет к росту стоимости заемных денег». Антипин напоминает, что регулятор ранее уже комментировал, что во втором полугодии 2022 года доля «длинных» ипотечных кредитов выросла с 20% до 40% от выдач. По его мнению, повышение ключевой ставки до 12% замедлит выдачу «длинных» кредитов, особенно ипотечных, однако нельзя однозначно сказать, что рынок встанет: «Будет наблюдаться замедление динамики, но благодаря программам льготной ипотеки люди будут ее брать».

Иного мнения придерживается директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин. По его мнению, рост ключевой ставки влияет на условия по кредитным продуктам. «Однако поскольку эти изменения в среднем по рынку равнозначны среди основных игроков, то это пока существенно не влияет на спрос на кредиты. Ряд аналитиков ожидают, что предыдущий рекорд 2021 года, когда было выдано более 14 млрд обеспеченных и необеспеченных кредитов, в этом году может быть побит. В частности, ожидаются рекордные выдачи в залоговых кредитах».

В НБКИ «Континенту Сибирь» уточнили, что если в первом полугодии 2022 года в России количество потребкредитов составило 5 млн единиц с объемом в 1,1 трлн рублей, то уже в аналогичном периоде 2023 года заметно значительное повышение — 6,6 млн единиц и 1,9 трлн рублей соответственно.

Количество выданных потребкредитов в регионах СФО в первом полугодии 2022–2023 гг., тыс. ед. По регионам Первое полугодие 2022 Первое полугодие 2023 Прирост Алтайский край 91,4 125,6 37,3% Иркутская область 109,8 143,8 31,0% Кемеровская область 119,1 164,1 37,8% Красноярский край 105,6 146,7 39,0% Новосибирская область 111,9 162,8 45,5% Омская область 73,4 102,7 39,9% Республика Алтай 8,2 10,4 27,4% Республика Тыва 19,3 17,7 -8,6% Республика Хакасия 21,2 26,3 23,9% Томская область 41,9 57,2 36,5%

Данные: НБКИ

В БКИ «Скоринг бюро» сообщили, что за три года среднее значение активных контрактов по регионам СФО увеличилось в 1,6 раза — до 381 235 договоров. Общее количество контрактов с начала 2023 года прибавилось на 5%.

Лидерами по количеству действующих кредитов среди регионов СФО по итогам первого полугодия 2023 года оказались Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области. При почти одинаковой численности населения количество кредитов в Красноярском крае превышает на 13,8% и 9% показатели соседних регионов соответственно. ВРП Красноярского края эквивалентен ВРП Иркутской и Новосибирской областей вместе взятых.

За год значительно увеличился и общий объем выданных кредитов в денежном выражении. Рост объема и суммы кредитов, по данных НБКИ, наблюдается во всех регионах России. «Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Кроме того, несмотря на консервативную в целом политику, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика», — пояснили в пресс-службе организации.

Объем выданных потребкредитов в регионах СФО в первом полугодии 2022–2023 гг., млрд руб. По регионам Первое полугодие 2022 Первое полугодие 2023 Прирост, % Алтайский край 14,7 28,3 93,4% Иркутская область 19,5 35,0 79,6% Кемеровская область 20,3 41,5 104,1% Красноярский край 22,8 42,5 86,5% Новосибирская область 24,7 45,4 84,2% Омская область 15,1 29,4 95,1% Республика Алтай 1,1 2,0 86,5% Республика Тыва 2,7 4,0 46,8% Республика Хакасия 3,4 5,9 72,6% Томская область 8,8 15,8 78,8%

Данные: НБКИ

По мнению Алексея Антипина, рост запрашиваемой суммы кредита связан с двумя факторами: стандартным и ситуативными. Стандартным фактором Алексей Антипин называет инфляцию, которая имеет прямую корреляцию с ценами на товары и услуги.

«Ситуативный фактор связан с текущей рыночно-экономической конъюнктурой. Цены на твердые активы, такие как автомобили, недвижимость и техника, в последние несколько лет ведут себя нестабильно и не соответствуют официальным отчетам по уровню инфляции в стране. Несоответствие происходит из-за методики расчета инфляции, которая включает в себя далеко не все товарные группы, но сейчас не об этом, — пояснил Алексей Антипин. — Но на фоне последних событий у населения подорвано доверие к национальной валюте, многие опасаются существенной девальвации. Ответом на эти опасения стандартно выступает покупка твердых активов, пока они не стали еще дороже».

Президент Новосибирского банковского клуба, председатель Совета Новосибирской торгово-промышленной палаты (НГТПП), вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Владимир Женов считает, что на количество кредитов повлияли макроэкономические показатели и панические настроения в обществе.

«Конечно, инфляция пока не заметна, она ползучая, но население ее ощущает очень остро. Кроме того, растут и материализуются тревожные ожидания, связанные прежде всего с настроением в обществе. Ускоренная девальвация рубля приводит к тому, что, соответственно, приобретаются товары и услуги длительного спроса, подорожавшие еще и из-за сложной логистики. Причем эта тенденция характерна не только для банков, но и для микрофинансовых организаций. Свою роль играет откровенно навязчивая, бесцеремонная реклама отдельных ведущих банков», — поделился с «Континентом Сибирь» своими размышлениями Владимир Женов.

Сколько кредитов брали жители Сибири и как изменился портрет заемщика?

Сами банки говорят об успехах в количестве выданных займов. Так, управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин сообщил «Континенту Сибирь», что за 6 месяцев 2023 года жители Новосибирской области получили в ВТБ кредитов наличными на 11,3 млрд рублей. Средний размер кредита по итогам полугодия составил 445 тысяч рублей, сократившись с начала года на 14%.

«Главными факторами роста объема выдач стали реализация финансовых планов, отложенных с 2022 года, традиционный сезонный спрос, возрастающий перед началом отпусков и во время праздников, а также запуск специальных продуктов для кредитования на малые суммы и программ, ориентированных на самозанятых. Мы отмечаем, что сегодня заемщики стали активнее интересоваться небольшими кредитами на короткие сроки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет», — пояснил Сергей Никулин.

В Промсвязьбанке (ПСБ) отметили, что портрет заемщика в Новосибирском офисе не претерпел изменений. При этом в 2022 году ПСБ запустил льготный кредитный продукт для работников бюджетной сферы, а также сотрудников ИТ-сферы. В связи с этим в региональном подразделении отмечают увеличение этой категории заемщиков, начиная с IV квартала 2022 года.

Евгений Рузавин также констатирует положительную динамику в части выдачи потребительских кредитов. Банкир рассказал, что за 7 месяцев текущего года в территориальном офисе Росбанка количество кредитных карт, оформленных клиентами территориального офиса Росбанка в Новосибирске, выросло на 27%, а объем полученных потребительских кредитов на 69% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что на 22% выросла средняя сумма потребительского кредита в регионе. Это в банке объясняют изменением цен на товары и услуги.

В ПСБ рассказали «Континенту Сибирь», что банк фиксирует стабильный спрос на потребительские кредиты — по объему выдач пока лидируют март и июнь. Предыдущий пик в розничном кредитовании пришелся на август-сентябрь 2022 года, что было обусловлено эффектом отложенного спроса и поэтапным снижением ключевой ставки. До конца года ожидается сохранение интереса к потребительским кредитам среди заемщиков, в том числе за счет эффекта отложенного спроса и роста потребительской активности населения.

Что дальше?

Как пояснил Евгений Рузавин, дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от общего состояния экономики. Можно ожидать, что влияние на объемы выдач необеспеченных кредитов окажут, например, более строгие макропруденциальные лимиты (мера, направленная на сдерживание уровня высокорискованных необеспеченных потребительских кредитов в кредитных портфелях банков и микрофинансовых организаций), установленные с III квартала, а также планируемые к внедрению с сентября инструменты макропруденциальных надбавок. Однако сдерживающим фактором в краткосрочной перспективе станет повышение ставки ЦБ из-за роста инфляционных ожиданий, в средне- и долгосрочной перспективе — завершение программ льготной ипотеки, прогнозируемое замедление темпов роста экономики. В банке ожидается приток спроса в сегменте государственных программ.

«Тем не менее, несмотря на вышеуказанные факторы, мы видим, что экономика адаптировалась к вызовам и перешла в зону роста. Бизнес нашел новые пути развития», — рассказал Сергей Рузавин. Банкир подчеркивает, что подстегивают спрос на кредиты ожидание подорожания товаров длительного пользования и уверенность в стабильности дохода в будущем.

Владимир Женов считает, что причина увеличения задолженности сибиряков связана с другими факторами.

«Тенденция роста розничного кредитования будет, конечно, сохраняться в ближайшем обозримом будущем. В целом по СФО тенденция одинакова, разнятся лишь темпы роста кредитования в отдельных краях и областях. Рост повышения ключевой ставки ЦБ неизбежен, думаю, он до конца года продолжится и вряд ли повлияет на темпы роста потребительского кредитования, не говоря уже об ипотеке. Жить-то нужно», — резюмировал Владимир Женов.

В Сибирском ГУ Банка России в ответ на запрос «Континента Сибирь» пояснили, что имеющаяся информация о количестве выданных ипотечных кредитах демонстрирует положительную динамику с начала года как в целом по Сибири, так и в разрезе ряда регионов.

Информация по количеству выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов Сибири в 2023 году (в штуках) январь февраль март апрель май СФО 9 600 14 424 19 930 20 354 20 600 Новосибирская обл. 1 648 2 659 3 703 3 934 3 857 Кемеровская обл. 1 313 1 928 2 537 2 797 2 818 Томская обл. 528 795 1 070 1 066 1 105 Красноярский край 1 854 2 701 3 681 3 712 3 793 Алтайский край 1 083 1 697 2 496 2 303 2 293 Иркутская обл. 1 390 2 052 2 866 2 918 3 069

Данные: Сибирское ГУ Банка России

При этом, как отметили в Сибирском ГУ Банка России, уровень задолженности населения Сибири за последний год ежемесячно увеличивается (увеличение относительно аналогичного показателя прошлого года / относительно IV квартала 2022 года). За 12 месяцев задолженность населения по Сибирскому федеральному округу увеличилась на 17%, с начала 2023 года рост 8%.

Задолженность физических лиц в разрезе регионов Сибири (млн руб.). 1.06.2022 1.10.2022 1.01.2023 1.02.2023 1.03.2023 1.04.2023 1.05.2023 1.06.2023 СФО 2 824 875 2 947 319 3 056 793 3 074 101 3 106 694 3 166 164 3 226 957 3 298 970 Новосибирская обл. 552 646 578 684 598 075 601 239 607 584 619 658 631 609 644 601 Кемеровская обл. 386 704 400 968 415 744 417 311 422 657 429 914 438 462 448 545 Томская обл. 170 926 178 376 183 514 184 447 186 073 189 495 192 549 196 579 Красноярский край 537 823 565 481 587 073 590 476 596 158 607 788 618 734 632 369 Алтайский край 303 432 314 084 325 305 327 329 330 505 336 833 342 953 349 873 Иркутская обл. 426 310 443 511 460 817 463 631 468 217 476 229 484 781 495 934

Данные: Сибирское ГУ Банка России

Как напомнил Алексей Антипин, у кредитования есть два главных параметра: объем и стоимость. Средняя ставка по потребительским кредитам в I квартале 2023 года составила 19,5% при ключевой ставке в 7,5 п.п. При той же ставке в 2021 году ставка по потребительским кредитам составила 14,3%. «То есть при одинаковой ключевой ставке разница в стоимости кредитования между 2023 и 2021 годом составляет 5,2 п.п. — она огромная. При условии высокой ставки по кредиту на уровне 19,5%, высоких инфляционных ожиданиях, стагнации реальных доходов заемщиков получается рост оборотов кредитования у всех социальных групп, который неизбежно ведет к росту просрочки. Потому что люди не могут угнаться за ростом стоимости денег со своими доходами», — утверждает Алексей Антипин.

Данные «Скоринг бюро» также подтверждают информацию о росте задолженности: если на на 1 января 2023 года усредненная задолженность по регионам СФО составила 89,95 млрд рублей, то уже к 1 июня — 93,87 млрд рублей. Годом ранее — 79,34 млрд рублей и 73 млрд рублей соответственно. Не менее поразительным выглядит разрыв с ковидным 2021 годом — 52,46 млрд рублей в январе и 61 млрд рублей к июню.

В Сибирском ГУ Банка России рассказали, что относительно показателей IV квартала 2022 года общий уровень просроченной задолженности (90 и более дней) снизился в целом по СФО на 0,2 п.п. (снижение в пяти рассмотренных регионах, в одном без изменений), что соответствует общероссийской динамике.

Удельный вес просроченной задолженности физических лиц в разрезе регионов Сибири (млн руб.) 1.10.2022 1.11.2022 1.12.2022 1.01.2023 1.02.2023 1.03.2023 1.04.2023 1.05.2023 1.06.2023 РФ 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 СФО 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 Новосибирская обл. 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 Кемеровская обл. 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 Томская обл. 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 Красноярский край 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 Алтайский край 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 Иркутская обл. 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Данные: Сибирское ГУ Банка России

«После объявления о повышении ставки ЦБ, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейшее увеличение просрочки по кредитам. Даже несмотря на попытки ЦБ охладить экономику путем повышения ключевой ставки, инфляционные ожидания остаются на высоком уровне. Будет наблюдаться дальнейший рост закредитованности населения», — резюмировал Алексей Антипин.