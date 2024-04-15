Новосибирская область в 2024 году лидирует по темпам инфляции среди регионов СФО

«Континент Сибирь» сравнил показатели регионов Сибирского федерального округа (СФО) по изменению потребительских цен в 2024 году. Согласно данным Службы государственной статистики (Росстат), Новосибирская область стала первой в Сибирском федеральном округе по темпам инфляции, как за последний месяц, так и за I квартал года.

По информации Росстата, в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года потребительские цены в Новосибирской области выросли на 0,6%. Это значительно выше среднероссийского показателя, составившего 0,39%. Основным драйвером роста цен в регионе стали услуги: они подорожали за месяц на 0,9%.

Второй по темпам инфляции в СФО стала Томская область — здесь за месяц цены на потребительском рынке повысились на 0,4%. В Красноярском крае — на 0,3%. Ряд регионов округа в марте показали снижение уровня цен по сравнению с предыдущим месяцем. В их числе: республика Алтай (-0,03%), Иркутская область (-0,04%) и Омская область (-0,1%).

По итогам I квартала 2024 года инфляция в Новосибирской области зафиксирована на уровне 2,1%. Это также выше среднероссийского показателя (1,95%). В Иркутской области рост цен за I квартал года составил 1,99%, в Омской — 1,98%, в Кузбассе и Красноярском крае — 1,9%, в Томской области — 1,8%.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, у населения какого региона СФО больше просроченных кредитов.