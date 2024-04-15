Новосибирская область в 2024 году лидирует по темпам инфляции среди регионов СФО

Игорь Черных
 
Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь»

«Континент Сибирь» сравнил показатели регионов Сибирского федерального округа (СФО) по изменению потребительских цен в 2024 году. Согласно данным Службы государственной статистики (Росстат), Новосибирская область стала первой в Сибирском федеральном округе по темпам инфляции, как за последний месяц, так и за I квартал года.

По информации Росстата, в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года потребительские цены в Новосибирской области выросли на 0,6%. Это значительно выше среднероссийского показателя, составившего 0,39%. Основным драйвером роста цен в регионе стали услуги: они подорожали за месяц на 0,9%.

Второй по темпам инфляции в СФО стала Томская область — здесь за месяц цены на потребительском рынке повысились на 0,4%. В Красноярском крае — на 0,3%. Ряд регионов округа в марте показали снижение уровня цен по сравнению с предыдущим месяцем. В их числе: республика Алтай (-0,03%), Иркутская область (-0,04%) и Омская область (-0,1%).

По итогам I квартала 2024 года инфляция в Новосибирской области зафиксирована на уровне 2,1%. Это также выше среднероссийского показателя (1,95%). В Иркутской области рост цен за I квартал года составил 1,99%, в Омской — 1,98%, в Кузбассе и Красноярском крае — 1,9%, в Томской области — 1,8%.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, у населения какого региона СФО больше просроченных кредитов.

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