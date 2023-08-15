44% трамвайных путей Новосибирска нуждаются в капитальном ремонте. Произвести его необходимо в ближайшие 5 лет. Такой информацией со ссылкой на пресс-службу Новосибирской мэрии поделился ТАСС.

По приведенной информации, отремонтировать необходимо порядка 60 км путей при общей их протяженности 138 км. В 2023 году планируется выполнить ремонт чуть более 3 км путей на одной из улиц левого берега — вероятно, речь идет об. ул. Троллейной, где работы по замене путей стартовали в конце июля. До конца 2024 года по плану должен состояться ремонт еще на трех улицах.

Ранее городские власти озвучивали планы развития городской трамвайной сети — в частности, заявлялось о перспективной трамвайной ветке до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Также сообщалось о планах разработки концессии на комплексное обновление трамвайного парка города, но по итогу на эту инициативу не нашлось средств.

Ранее стало известно о планах построить новую трамвайную линию от ул. Краузе до ул. Красных Зорь в рамках развития транспортной инфраструктуры ж/м «Клюквенный».