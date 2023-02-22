ООО «БКМ Сибирь» заключило контракт с «Горэлектротранспортом» на модернизацию 10 трамвайных вагонов (модель 71-605) в Новосибирске. Стоимость контракта составила 224,5 млн рублей.

По данным портала госзакупок, заявку на участие в аукционе подала только одна компания — ООО «БКМ Сибирь». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 224,8 млн рублей. Источником финансирования являются собственные средства МУП «Горэлектротранспорт».

Согласно контракту, подрядчику необходимо уложить линолеум, установить пассажирские сиденья, новые или капитально отремонтированные колесные пары, оборудовать салон трамвая поручнями, а также сделать замену кузова. Срок сдачи – 31 декабря 2023 года, по завершении всех работ гарантийный срок составит 6 месяцев.

По данным Rusprofile, ООО «БКМ-Сибирь» зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал компании 1 млн рублей. Основным видом деятельности является предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. Руководителем организации числится Александр Игонин. Учредителями выступают белорусский производитель коммунальной автотехники «Белкоммунмаш» и мэрия Новосибирска.

Напомним, что в конце января в Новосибирске началось тестирование электробус от минского «Белкоммунмаша». Поставка нового электробуса запланирована на вторую половину 2023 года.