Электробус белорусского производства пройдет испытания в Новосибирске в 2023 году

В Новосибирске протестируют электробус от минского «Белкоммунмаша». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в своем телеграм-канале после встречи с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым.

«Плотно сотрудничаем в обновлении электротранспорта. Сегодня это фактически серийное производство новых трамваев. Причём это продукт совместного производства», — подчеркнул глава Новосибирска.

Поставка пилотной версии электробуса с учетом климатических особенностей Сибири запланирована на вторую половину 2023 года. В случае положительных результатов власти города намерены развивать это направление. Также Анатолий Локоть заявил, что в ходе встречи стороны договорились в следующем году обновить серию, использовав более современный кузов.

Предприятие «БКМ Сибирь» уже на протяжении 5 лет модернизирует трамваи в Новосибирске. Белорусский посол отметил, что столица Сибири является важным регионом с позиции товарооборота.

«У нас здесь очень мощная сеть дистрибьюторов, дилеров. «Белкоммунмаш» — проект, который зарождался как модернизация трамваев. Очень хорошая площадка и для сборки новых моделей. В целом уже 42 трамвая модернизировано», — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Напомним, что в 2022 году объем экспорта кедровых орехов, отправленных сибирскими компаниями, вырос в 2,3 раза в сравнении с 2021 годом. В общей сложности за прошлый год было отправлено на экспорт порядка 9,5 тысяч тонн.