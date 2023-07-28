В Новосибирске начались работы по замене трамвайных путей на улице Троллейной

В Новосибирске с 27 июля ведутся работы по замене трамвайных путей на улице Троллейной в районе Ленинского рынка. Работы продлятся до 30 июля и с 3 по 6 августа.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в мэрии Новосибирска, эти работы ведутся в рамках текущего содержания трамвайных путей в период перекрытия движения трамваев по улице Троллейной, связанного с проведением АО «Сибирская энергетическая компания» работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети на перекрестке улиц Троллейной и Титова. Об изменении в работе трамвайных маршрутов левобережной части Новосибирска на период данных работ ранее сообщал пресс-центр мэрии.

Также «Континенту Сибирь» пояснили, что замена трамвайных путей в рамках текущего содержания производится на, так называемые, старогодние рельсы. В соответствии с техническими требованиями рельсы, ранее использовавшиеся на железной дороге или в метро и выработавшие определенный ресурс, выводятся из эксплуатации как пригодные для применения на второстепенных железнодорожных и трамвайных путях.

Использование старогодних рельсов в рамках текущего содержания трамвайных путей, для замены наиболее изношенных участков, позволяет существенно экономить средства городского бюджета. В рамках же капитального ремонта могут быть использованы только новые рельсы.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о продолжении поэтапной модернизации парка трамваев Новосибирска.