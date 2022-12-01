Госпитализировано 2 человека после столкновения трамваев в Новосибирске

На пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Новосибирске 30 ноября столкнулось два трамвая. За медицинской помощью обратилось 16 человек, 2 человека госпитализировано.

Вечером 30 ноября столкнулось два трамвая на левом берегу Новосибирска на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Немировича-Данченко. По информации ГИБДД, это были трамвайные маршруты №15 и №8.

«На утро количество обратившихся за медицинской помощью после ДТП – 16 человек. После обследования специалистами госпитализированы два человека. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение», – рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку в связи с дорожным происшествием.

«На сегодня известно, что часть дистанции трамвай двигался без управления. С чем это связано, предстоит разобраться. Сейчас проходит служебная проверка», – отметил 1 декабря в ходе пресс-брифинга мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался крупной коммунальной аварией в Дзержинском районе Новосибирска.