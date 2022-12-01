Госпитализировано 2 человека после столкновения трамваев в Новосибирске

Алёна Золотова
 
Госпитализировано 2 человека после столкновения трамваев в Новосибирске
Фото прокуратуры Новосибирской области

На пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Новосибирске 30 ноября столкнулось два трамвая. За медицинской помощью обратилось 16 человек, 2 человека госпитализировано. 

Вечером 30 ноября столкнулось два трамвая на левом берегу Новосибирска на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Немировича-Данченко. По информации ГИБДД, это были трамвайные маршруты №15 и №8. 

«На утро количество обратившихся за медицинской помощью после ДТП – 16 человек. После обследования специалистами госпитализированы два человека. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение», – рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку в связи с дорожным происшествием. 

«На сегодня известно, что часть дистанции трамвай двигался без управления. С чем это связано, предстоит разобраться. Сейчас проходит служебная проверка», – отметил 1 декабря в ходе пресс-брифинга мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался крупной коммунальной аварией в Дзержинском районе Новосибирска. 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  