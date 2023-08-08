В Иркутске при участии ДОМ.РФ построят новый микрорайон на 90 тысяч кв. м жилья

Компания «ГрандСтройРазвитие» (входит в «ГрандСтрой Девеломент») займется реализацией проекта комплексного развития территории (КРТ) в центре Иркутска со строительством более 90 тыс. кв. м современного жилья. По итогам аукциона ДОМ.РФ застройщик предложил за право заключения договора КРТ 362 млн рублей при начальной цене в размере 56,6 млн рублей.

Новый микрорайон планируется построить на участке площадью 12,3 га вблизи от центра города. Он войдёт в состав создаваемого жилищно-образовательного кластера. Помимо 94 тыс. кв. м жилья, в рамках проекта планируется размещение инфраструктурных и социальных объектов, благоустройством и озеленением. Застройку рекомендуется вести с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением «зелёного» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.

На победу в аукционе претендовали шесть компаний из Иркутска, Екатеринбурга и Краснодара. Участок, выставлявшийся на торги, находится в развитом районе Иркутска, на берегу Ангары, имеет хорошую транспортную доступность.

Соглашение о создании жилищно-образовательного кластера, включающего в себя межвузовский кампус, на ПМЭФ-2023 подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Накануне они также обсудили перспективы его реализации на рабочем совещании в Иркутске.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Банк ДОМ.РФ предоставит 7,6 млрд рублей на строительство жилого квартала на площади Маркса в Новосибирске.