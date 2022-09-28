Компания MANGO OFFICE к старту осеннего бизнес-сезона объявила о новых возможностях для пользователей, обозначив их как «переход в бизнес-класс». Основным отличием представители обозначили пользование расширенными версиями приложения «Контакт-центр».

«Контакт-центр MANGO OFFICE» – российская облачная омниканальная платформа для подразделений клиентского обслуживания, по функциональным возможностям не уступающая серверным решениям. В набор коммуникационных инструментов сервиса входят единое окно для обработки запросов из текстовых и голосового каналов, единая очередь и сквозная история обращений, гибкие настраиваемые отчеты о работе операторов и другие функции.

«В текущей ситуации важно обрабатывать все обращения клиентов и при этом сохранять высокий уровень сервиса, – комментирует директор по продажам MANGO OFFICE Александр Шикинов. – У компаний должна быть возможность на выгодных условиях использовать расширенные возможности «Контакт-центра», который поможет обеспечить сервис бизнес-класса. На сегодня для заказчиков важны высокое качество обслуживания, клиентоориентированность и персонализированные коммуникации».

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