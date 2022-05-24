Омск и Новосибирск стали лидерами России по количеству пекарен и кондитерских на 100 тысяч горожан

Аналитическая компания Marketing Logic совместно с городским проектом «Акселератор Санкт-Петербурга» оценили развитие кондитерских и пекарен в российских городах-миллионниках. Сразу 3 сибирских города – Омск, Новосибирск и Красноярск – попали в топ-10 по показателю насыщенности пекарнями и кондитерскими на 100 тысяч горожан.

По данным Marketing Logic, в Омске на 100 тысяч горожан приходится 44 пекарни и 49 кондитерских (1 место), в Новосибирске – 41 и 41 соответственно (2 место), в Красноярске – 23 и 23 соответственно (10 место). Примечательно, что Санкт-Петербург и Москва оказались за пределами топ-10. Город на Неве занял 14-ую строчку, а столица России – 15-ую.

Стоит отметить, что в Новосибирске присутствуют авторские кондитерские, например, Biscuit House, Kook, I Dolci, так и крупные сетевые игроки, например, Kuzina, Dudnik, «Куликовский». По итогам 2021 года Kuzina отчиталась о 22 млн рублей чистой прибыли. Выручка сети за год увеличилась на 49% и составила 512 млн руб., что стало самым высоким показателем за всё время деятельности компании. Однако 2022-ой год внес коррективы в деятельность участников рынка кондитерских.

«Февраль 2022 года – самое страшное, что случилось со мной, как с владельцем бизнеса. Ежедневно, а иногда даже ежечасно мы наблюдали стремительный рост цен. Сейчас много говорится об импортозамещении и новых возможностях. Но мы все равно будем зависимы от миндаля, кофейных зерен или какао-бобов. Если поставки этих трех компонентов в Россию прекратятся или их цена окажется неподъемной, то с витрины исчезнет популярный миндальный десерт macarons, кофе станет напитком Богов, а шоколад – только по праздникам», – отмечала «Континенту Сибирь» в марте учредитель новосибирской сети кондитерских Kook Екатерина Ветхова.

Схожие проблемы испытывают и новосибирские пекарни. Наиболее крупными и заметными из них, по данным 2ГИС, можно считать «Пеку-Пеку», «Хлебница», «Дело в хлебе», Shmidt. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что собственники «Хлебницы» приняли решение о разделе сети на две части – согласно данным 2ГИС, в настоящее время в Новосибирске работает 7 пекарен в рамках одной управляющей компании и 9 пекарен в рамках другой.

“Когда на днях мы разговаривали с нашим партнером, занимающимся подбором помещений, то он говорил, что ему стали чаще поступать запросы по запуску пекарен. Можно ожидать, что на рынке могут появляться новые игроки, которые будут выходить, потому что посчитают, что это легкий бизнес, но со временем будут убеждаться в обратном. К сожалению, такие фальстарты портят репутацию всему рынку, поскольку люди остаются недовольными качеством работы пекарен-однодневок. Заходя на наш рынок, очень важно правильно оценивать риски”, – констатировала «Континенту Сибирь» основатель сети «Дело в хлебе» Елизавета Шеховцова. Она также рассказывала, как пекарни адаптируются к последствиям экономического кризиса.

Количество пекарен, кондитерских на 100 тысяч горожан в разных «городах-миллионниках» России

Город Пекарня Кондитерская Среднее значение 1 Омск 44 49 46 2 Новосибирск 41 41 41 3 Волгоград 36 33 35 4 Воронеж 32 34 33 5 Челябинск 33 30 32 6 Казань 35 24 31 7 Ростов-на-Дону 30 34 31 8 Пермь 28 31 29 9 Самара 31 25 29 10 Красноярск 23 30 25 11 Уфа 25 17 22 12 Екатеринбург 23 19 22 13 Нижний Новгород 21 20 21 14 Санкт-Петербург 19 17 18 15 Москва 11 11 11

Данные: Marketing Logic