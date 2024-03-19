Какую кондитерскую можно считать лучшей в Новосибирске?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании за лучшую кондитерскую Новосибирска.
Сегмент кондитерских в Новосибирске активно развивается ─ открываются все новые и новые заведения, а действующие игроки рынка расширяют количество точек
В опросе представлены как сетевые заведения, как например, «Куликовский» и Kuzina, так и единичные кондитерские, как например, A.Ganziy и La Maison.
В 2023 году мы предлагали своим читателям выбрать «Кофейню года-2023» по совокупности характеристик, начиная от качества напитка и атмосферы заведения, заканчивая достижениями той или иной кофейни за год. В ТОП-3 голосования в том числе попали кондитерские «Куликовский» и «Дудник».
Какую кондитерскую, на ваш взгляд, можно назвать лучшей в Новосибирске?
- Kuzina (42%)
- A.Ganziy (28%)
- KOOK (9%)
- Kooly (3%)
- La Maison (2%)
- Kritskiy (2%)
- Дудник (2%)
- Винер Вальд (2%)
- Biscuit House (2%)
- Панакота (1%)
- Скоморохи (1%)
- Тюльпан-Марципан (1%)
- Mr.Konfetkin (1%)
- Milan Pizza (1%)
- Azimut (1%)
- Куликовский (1%)
- Fit Bakery (0%)
- Форне (0%)
- Черри Мерри (0%)
- Шоколадный дом Бриля (0%)
- Эстель (0%)
- I Dolci (0%)
- Nikki Forkin Cakes (0%)
- Неаполь (0%)
- Mon Cher (0%)
- Мастер Шоколад (0%)
- Анна Павлова (0%)
- Брусена (0%)
- Кондитерская Галины Заливиной (0%)
- Карамель (0%)
- Другой ответ (в комментариях) (0%)