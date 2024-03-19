Какую кондитерскую можно считать лучшей в Новосибирске?

Дмитрий Катаев
 
кондитерская
Фото Дмитрия Катаева

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании за лучшую кондитерскую Новосибирска.

Сегмент кондитерских в Новосибирске активно развивается ─ открываются все новые и новые заведения, а действующие игроки рынка расширяют количество точек

В опросе представлены как сетевые заведения, как например, «Куликовский» и Kuzina, так и единичные кондитерские, как например, A.Ganziy и La Maison.

В 2023 году мы предлагали своим читателям выбрать «Кофейню года-2023» по совокупности характеристик, начиная от качества напитка и атмосферы заведения, заканчивая достижениями той или иной кофейни за год. В ТОП-3 голосования в том числе попали кондитерские «Куликовский» и «Дудник».

Какую кондитерскую, на ваш взгляд, можно назвать лучшей в Новосибирске?

  • Kuzina (42%)
  • A.Ganziy (28%)
  • KOOK (9%)
  • Kooly (3%)
  • La Maison (2%)
  • Kritskiy (2%)
  • Дудник (2%)
  • Винер Вальд (2%)
  • Biscuit House (2%)
  • Панакота (1%)
  • Скоморохи (1%)
  • Тюльпан-Марципан (1%)
  • Mr.Konfetkin (1%)
  • Milan Pizza (1%)
  • Azimut (1%)
  • Куликовский (1%)
  • Fit Bakery (0%)
  • Форне (0%)
  • Черри Мерри (0%)
  • Шоколадный дом Бриля (0%)
  • Эстель (0%)
  • I Dolci (0%)
  • Nikki Forkin Cakes (0%)
  • Неаполь (0%)
  • Mon Cher (0%)
  • Мастер Шоколад (0%)
  • Анна Павлова (0%)
  • Брусена (0%)
  • Кондитерская Галины Заливиной (0%)
  • Карамель (0%)
  • Другой ответ (в комментариях) (0%)
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