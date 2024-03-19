Какую кондитерскую можно считать лучшей в Новосибирске?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании за лучшую кондитерскую Новосибирска.

Сегмент кондитерских в Новосибирске активно развивается ─ открываются все новые и новые заведения, а действующие игроки рынка расширяют количество точек

В опросе представлены как сетевые заведения, как например, «Куликовский» и Kuzina, так и единичные кондитерские, как например, A.Ganziy и La Maison.

В 2023 году мы предлагали своим читателям выбрать «Кофейню года-2023» по совокупности характеристик, начиная от качества напитка и атмосферы заведения, заканчивая достижениями той или иной кофейни за год. В ТОП-3 голосования в том числе попали кондитерские «Куликовский» и «Дудник».

Какую кондитерскую, на ваш взгляд, можно назвать лучшей в Новосибирске? Kuzina (42%)

A.Ganziy (28%)

KOOK (9%)

Kooly (3%)

La Maison (2%)

Kritskiy (2%)

Дудник (2%)

Винер Вальд (2%)

Biscuit House (2%)

Панакота (1%)

Скоморохи (1%)

Тюльпан-Марципан (1%)

Mr.Konfetkin (1%)

Milan Pizza (1%)

Azimut (1%)

Куликовский (1%)

Fit Bakery (0%)

Форне (0%)

Черри Мерри (0%)

Шоколадный дом Бриля (0%)

Эстель (0%)

I Dolci (0%)

Nikki Forkin Cakes (0%)

Неаполь (0%)

Mon Cher (0%)

Мастер Шоколад (0%)

Анна Павлова (0%)

Брусена (0%)

Кондитерская Галины Заливиной (0%)

Карамель (0%)

Другой ответ (в комментариях) (0%)