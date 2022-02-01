Основатель сети супермаркетов «Континент вкуса» откроет пекарни в торговых центрах Новосибирска

Новосибирская сеть пекарен Shmidt, ранее развивавшая точки в формате стрит-ритейла, выходит в торговые центры Новосибирска. Речь в частности идет о ТЦ«Атриум», который открылся на базе бывшего здания «Мегаса» на Ипподромской, а также о ТЦ «Квадрат», который запустился на месте бывшего автосалона Vip-Service на Кропоткина.

Напомним, что сеть Shmidt основана новокузнецким предпринимателем Владимиром Шмидтом. В Новосибирске он известен по премиальному супермаркету «Континент вкуса», который с 2012 по 2014 год работал на улице Нарымской. Магазин под этим брендом также планировался к запуску в ТРЦ «Галерея Новосибирск», однако позднее компания отказалась от намеченных планов, и на этих площадях открылся «Магнит».

После закрытия «Континента вкуса» Владимир Шмидт вышел в сегмент пекарен. Флагманскими точками Shmidt можно считать заведение на Гоголя в здании бывшего магазина «Синтетика», а также заведение на пересечении Ленина и Урицкого. Также работает пекарня Shmidt в 6-ом микрорайоне. Ранее сеть закрыла булочную на Каменской около Центрального рынка, булочную на Челюскинцев у вокзала, а также булочную на пересечении Советской и Вокзальной магистрали. На этом фоне создавалась впечатление, что компания взяла курс на сворачивание своего присутствия на рынке.

Вместе с тем, в начале 2022 года под брендом Shmidt открылась пекарня в ТЦ «Квадрат» на Кропоткина. Речь идет о здании бывшего автосалона Vip-Service, который был реконструирован под торговый центр. Якорным арендатором объекта является сеть «Лента». Одним из арендаторов ТЦ стала пекарня Shmidt, которая уже приступила к работе. Официальное открытие ТЦ намечено на конец февраля. Подбором арендаторов занимается агентство LOKS Анны Осколковой.

В аналогичном формате Shmidt планирует открыть пекарню на пересечении Кропоткина и Ипподромской в новом ТЦ «Атриум». Этот торговый центр открылся на базе бывшего здания «Мегаса» на Ипподромской. Его якорным арендатором также является «Лента». Подбором арендаторов занимается компания «Райдекс», основателем которой является Николай Манцуров, сын учредителя торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александра Манцурова.

Напомним, что на сегодня лидерами по числу пекарен в Новосибирске, по данным 2ГИС, является основанная Андреем Гейко ижевская сеть «Хлебница» (под ее брендом работает 16 пекарен), а также основанная совладельцем производителя пельменей «Алекон» Александром Наймиллером сеть «Пеку-Пеку» (14 пекарен). Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что собственники «Хлебницы» приняли решение о разделе сети на две части – согласно данным 2ГИС, в настоящее время в Новосибирске работает 6 пекарен в рамках одной управляющей компании и 10 пекарен в рамках другой.

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