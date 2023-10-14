Стало известно, что откроется в «Галерее-Новосибирск» вместо «Шоколадницы»

По данным источников «Континента Сибирь» место кофейни «Шоколадница» на первом этаже ТРЦ «Галерея-Новосибирск» займет Nuts Cafe ресторатора Максима Ковязина. В этом году он открыл в торгово-развлекательном центре также бар No Spicy и анонсировал запуск пиццерии Via Margarita.



Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал о предстоящем закрытии кофеен сети «Шоколадница» в Новосибирске. Речь идет о заведениях в ТРЦ «Галерея», ТРЦ «Аура» и ТРЦ «Сибирский Молл». Франчайзи «Шоколадницы» в Новосибирске является компания «Кофе Трейд» Александра и Светланы Ильиных, которым также принадлежала кофейня Travelers Coffee на 4 этаже ТРЦ «Галерея» рядом с кинотеатром «Каро Фильм».

В октябре стало известно о закрытии кофейни Travelers Coffee в «Галерее». На месте заведения появился баннер о предстоящем открытии пиццерии Via Margarita ресторанной группы NEKO Максима Ковязина. Напомним, что эта же компания запустила рядом летом этого года азиатский бар No Spicy.

Как стало известно «Континенту Сибирь» от двух источников, группа NEKO взяла в аренду также площадку на первом этаже ТРЦ «Галерея», где располагается «Шоколадница». На ней NEKO планируется запустить Nuts Cafe. Первая кофейня под этим брендом была открыта ранее на улице Кошурникова. О сроках запуска заведения не сообщается.

Что касается кофейни «Шоколадницы» в «Ауре», то ее судьба пока не решена. По данным источников «Континента Сибирь», по этой площадке ведутся переговоры. В свою очередь «Шоколадница» в «Сибирском Молле», как мы ранее писали, уже закрылась. В отделе маркетинга торгового центра сообщили, что на ее месте будет запущена кофейня основанной Антоном Горестовым сети PRIMETIME COFFEE.

Группа компаний NEKO, возглавляемая Максимом Ковязиным, развивает заведения под брендами No Spicy (паназиатская кухня), Via Margarita (итальянская кухня), Nuts Café (кафе-кондитерская). До создания собственной ресторанной группы Максим Ковязин был одним из основателей сети «Шашлыкофф», а также развивал бар Franklin&Fitch в центре Новосибирска.