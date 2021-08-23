Как стало известно «Континенту Сибирь», основанная Александром Сердцевым компания VIP-Service закрывает свой автосалон на Кропоткина. Как гласит объявление, размещенное на дилерском центре, площади автокомплекса будут использоваться под розничную торговлю.

Напомним, что автосалон на ул. Кропоткина изначально был построен как дилерский центр LADA структурами, аффилированными с новосибирским дилером «АвтоВАЗа». В 2007 году автоцентр приобрела самарская группа компаний «СОК», и на этих площадях открылся дилерский центр Chevrolet компании «Новосибирск-Авто». После переезда «Новосибирск-Авто» в новый мультибрендовый дилерский центр на ул. Богдана Хмельницкого в 2011 году, на Кропоткина заработал официальный дилер Citroen, компания «Авто Сити-НСК», на тот момент также входившая в состав группы «СОК». Однако, в результате спада на автомобильном рынке, в октябре 2014 года компания приняла решение свернуть деятельность и закрыть дилерский центр Citroen.

В 2015 году площади салона заняла компания VIP-Serviсe, переехавшая на эту площадку с Большевистской. Эта организация работает в Новосибирске с 2009 года, ее основным профилем является сервисное обслуживание, ремонт и продажа автомобилей премиум и люкс класса, а также услуги по тюнингу. Вместе с тем, у VIP-Serviсe есть опыт работы в автодилерском сегменте. Так, в 2013 году компания стала официальным дилером тайваньского автопроизводителя Luxgen. В 2014 году продажи этой марки в России были прекращены. Кроме того, в 2011 году компания «VIP-Serviсe» стала официальным дилером Marussia Motors и планировала строить полнофункциональный салон для этой марки, однако в 2014 году стало известно, что Николай Фоменко сворачивает этот проект. Тем не менее, VIP-Serviсe продолжила работу с Marussia. В декабре 2020 года исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ» Андрей Братеньков рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» о планах по воссозданию «Маруси».

На сегодня на здании автосалона на Кропоткина уже нет вывески VIP-Serviсe и висит объявление «Аренда в ТЦ от 5 кв.м. Скоро открытие». В 2ГИС по рассматриваемому адресу до сих пор числится VIP-Serviсe, однако отмечено, что «сейчас этот филиал временно закрыт, но вернётся к работе через некоторое время. Уточняйте информацию у компании».

В ответ на обращение на указанный номер телефона в самой компании VIP-Serviсe подтвердили закрытие салона на Кропоткина, но добавили, что к концу сентября планируют запустить цех.

По наблюдениям участников рынка в Сибири нередки ситуации перепрофилирования автосалонов. Так, бывший шоу-рум Lexus на пересечении Кропоткина и Ипподромской в Новосибирске уже давно используется под продуктовый и цифровой ритейл. Еще более наглядный пример — бывшая дилерская деревня «Автолэнда-Сибирь» на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Объединения, которая используется под торговый центр. В Омске бывший шоу-рум Chryler и Mercedes-Benz компании «Сот Моторс» на проспекте Маркса также используется под торговлю и общепит.

«На мой взгляд, текущие реалии автобизнеса таковы, что при строительстве автоцентра должна быть заложена возможность диверсификации бизнеса. Для этого во-первых, желательно, чтобы здание было одноэтажным, с высокими потолками, а форма здания универсальная — параллелепипед, безо всяких «брендированных» особенностей, но с возможностью лёгкой перепланировки внутреннего пространства. Во-вторых, располагать автосалон лучше внутри жилых кварталов, что в случае чего позволяет организовать торговлю продуктами. В-третьих, желательна также первая линия с большой парковкой и вход на уровне первого этажа», – поясняет участник автомобильного рынка Сибири на условиях анонимности. Говоря про площадку на Кропоткина, он констатирует, что форма здания позволяет сменить профиль на торговый центр, а рядом есть жилые кварталы. «Среди недостатков — первая линия, но со стороны Кропоткина сейчас минимум парковочных мест. Кроме того, вход в здание расположен на уровне 2-го этажа, что не очень удобно для потенциальных покупателей», – резюмирует собеседник «Континента Сибирь».

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