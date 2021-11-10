«Лента» откроется на площадке одного из «Мегасов» в Новосибирске

Как стало известно «Континенту Сибирь», площадку супермаркета «Мегас» на Ипподромской займет не томская ГК «Лама» с магазином SPAR, а федеральный ритейлер «Лента». Именно он станет якорным арендатором торгового центра «Атриум», который будет запущен на этом объекте после редевелопмента.

В июле текущего года новосибирская группа компаний «Райдекс» анонсировала проект редевелопмента здания «Мегаса» на Ипподромской и открытия на его базе торгового центра «Атриум». Как отмечали в компании, после реконструкции на первом этаже разместится супермаркет, галерея, заведения общепита. Второй этаж по данным «Райдекс», займут федеральные ритейлеры (масс маркет, косметика/парфюмерия, одежда/обувь, товары для дома, товары для детей, галерея бутиков, бытовая техника). Также в рамках проекта реконструкции существующего здания ТЦ к зданию будут присоединены торговые галереи. Окончание проекта ориентировочно было намечено на 4 квартал 2021 года. Сам объект был запущен в 2004 году.

Напомним, что совладельцем ГК «Райдекс» является Николай Манцуров, сын основателя торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александра Манцурова. В 2021 году томская группа компаний «Лама» выкупила у «Сибирского Гиганта» права аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». В связи с этим на рынке курсировала информация об открытии на базе «Мегаса» на Ипподромской магазина SPAR. В подтверждение этой версии адрес торгового центра «Атриум» ранее фигурировал в графике открытий «Ламы». Тем не менее, «Райдекс» до этого времени не раскрывал, кто именно из продуктовых ритейлеров займет площади закрывшегося «Мегаса».

Однако, как стало известно «Континенту Сибирь», речь идет о запуске магазина «Лента». «Мы долго и напряженно вели переговоры с несколькими ритейлерами, в итоге была выбрана «Лента», которая готовится к открытию. Ее запуск намечен на конец декабря», – подтвердила «Континенту Сибирь» руководитель отдела недвижимости компании «Райдекс» Альмира Нурашева. По ее словам, торжественное открытие торгового центра предварительно запланировано на 27 февраля. На сегодня завершается рассадка арендаторов первого этажа торгового центра. «Помимо «Ленты» среди арендаторов будет KFC, «Алекс Вилл». По второму этажу пока ведутся переговоры с крупными игроками, некоторые хотят забрать весь этаж», – пояснила Альмира Нурашева.

Стоит отметить, что «Райдекс» ведет работы по редевелопменту здания на Вокзальной магистрали. Сроки его запуска также перенеслись на 2022 год, а состав арендаторов пока не раскрывается.

Что касается площадок других магазинов «Мегас», то в конце октября 2021 года «Лама» открыла SPAR на базе «Мегаса» в торговом центре «Сан-Сити». Как пояснили «Континенту Сибирь» в ГК «Лама», до конца года планируется открытие SPAR на площадке «Мегаса» в ТРЦ «Ройял Парк» на Красном проспекте. Также в этом году «Лама» планирует открыть гипермаркет на месте «Гиганта» на Бердском шоссе.