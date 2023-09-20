Основанная Николаем Манцуровым ГК «Райдекс» приобрела торговый центр «Ясенево» в Москве

Группа компаний «Райдекс», совладельцем которой является Николай Манцуров, сын основателя торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александра Манцурова, объявила о пополнении своего девелоперского портфеля новым московским объектом, расположенным на Литовском бульваре. Речь о торговом центре «Ясенево», находящемся в пешей доступности от одноименной станции метро.

По данным компании, ранее по адресу находился универмаг «Ясенево». С 1983 года это был филиал Центрального универсального магазина (ЦУМ) Москвы, и с этого времени стал популярным местом шопинга, первым крупным торговым объектом в новом развивающемся районе Ясенево. В универмаге были в широком ассортименте представлены продовольственная и промышленная группы товаров, что позволило в короткие сроки завоевать популярность у населения района.

На сегодня комплекс представляет собой огороженную территорию с погрузочно-разгрузочным двором и тремя отдельно стоящими зданиями. Выезды на закрытую территорию двора возможны как с Тарусской, так и с Ясногорской улиц через железные ворота и пропускной пункт. Общая площадь всех объектов комплекса — 14 750,3 кв. м. Основными арендаторами являются «Перекресток», «Бургер Кинг», «Эльдорадо», «Спортмастер», «ВкусВилл», BetBoom, Fix Price, Familia, Wildberries, Ozon, «Улыбка радуги», «Бетховен».

Напомним, что «Райдекс» также занимается строительством нового торгового центра «Рассказовка» в Москве. Он строится в непосредственной близости от одноименной станции метро (конечная станция Солнцевской линии). По данным «Райдекс», двухэтажное здание будет иметь площадь 4 250,22 кв. м и расположено на собственном земельном участке (площадью 5976 кв. м). Ориентировочный срок сдачи объекта — IV квартал 2023 года.