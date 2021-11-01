Первый магазин SPAR на месте «Мегаса» заработал в ТЦ на левом берегу Новосибирска

Томская ГК «Лама» продолжает открывать супермаркеты на месте закрывшихся в городе магазинов торгового холдинга «Сибирский Гигант». В минувшие выходные в новосибирском торговом центре «Сан Сити» на месте «Мегаса» заработал супермаркет SPAR.

Ранее директор розничной сети томской ГК «Лама» Владимир Емельяненко сообщал в интервью «Континенту Сибирь», что на месте «Мегасов» будут работать большие магазины SPAR.

«Это полноценные крупные супермаркеты по своему содержанию: по проекту, по топологии зала, по тем сервисам, которые будут доступны для покупателей, – отмечал Владимир Емельяненко. – Формат предполагает более широкий ассортимент в категориях Fresh – фруктах и овощах, свежем мясе, охлажденной рыбе, готовой продукции собственного производства, а также больший выбор элитного алкоголя и элитных сыров». Первоначально запуск первых магазинов на базе «Мегасов» планировался в августе, однако сроки перенеслись на конец года.



Помимо магазинов ГК «Лама» планирует строительство в Новосибирске полноценных фабрик кухни и распределительного центра, чтобы осуществлять поставки не только внутри города, но и в соседние регионы.

ГК «Лама» включает томские магазины голландской сети SPAR, сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным «2ГИС», на сегодня в Томске работает 10 магазинов под брендом SPAR и 50 универсамов под брендом «Абрикос». Основателем и ключевым владельцем группы является бизнесмен Владислав Левчугов. В Новосибирск «Лама» вышла в начале марта 2021 года с открытием первого магазина сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». В планах группы компаний — до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.